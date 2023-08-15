Киев объявил тендер на покупку троллейбусов на 50 млн евро — Finance.ua
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Киев объявил тендер на покупку троллейбусов на 50 млн евро

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Киев объявил тендер на покупку троллейбусов на 50 млн евро
Киев объявил тендер на покупку троллейбусов на 50 млн евро
КП «Киевпасстранс» объявило тендер на приобретение троллейбусов на 50 млн евро. Этот контракт будет финансироваться Европейским инвестиционным банком в рамках программы «Городской общественный транспорт Украины», пишет ЦТС.
Это второй тендер на приобретение троллейбусов, первый не состоялся из-за отсутствия допущенных участников.
В частности, планируется приобрести новые троллейбусы протяженностью более 11,9 метров и более 18,5 метров с низким уровнем пола.
По материалам:
Центр транспортних стратегій
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