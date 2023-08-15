Киев объявил тендер на покупку троллейбусов на 50 млн евро — Finance.ua

Киев объявил тендер на покупку троллейбусов на 50 млн евро Сегодня 14:34 — Казна и Политика

Киев объявил тендер на покупку троллейбусов на 50 млн евро

КП «Киевпасстранс» объявило тендер на приобретение троллейбусов на 50 млн евро. Этот контракт будет финансироваться Европейским инвестиционным банком в рамках программы «Городской общественный транспорт Украины», пишет ЦТС

Это второй тендер на приобретение троллейбусов, первый не состоялся из-за отсутствия допущенных участников.

В частности, планируется приобрести новые троллейбусы протяженностью более 11,9 метров и более 18,5 метров с низким уровнем пола.

Центр транспортних стратегій По материалам:

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