Миллиардеры с начала года продали акции на $9,3 млрд: кто в лидерах — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Миллиардеры с начала года продали акции на $9,3 млрд: кто в лидерах

Фондовый рынок
51
Миллиардеры с начала года продали акции на $9,3 млрд: кто в лидерах
Миллиардеры с начала года продали акции на $9,3 млрд: кто в лидерах
За первые шесть месяцев 2023 года 21 миллиардер из самых богатых людей мира в целом продал акции на $9,3 млрд.
Об этом пишет Forbes USA.
Наиболее активными были соучредитель Airbnb Джо Геббия, основатель Oracle Ларри Эллисон и наследники Walmart — Роб, Элис и Джим Уолтон. Каждый из бизнесменов продал акции минимум на $100 млн.
Читайте также: Есть минутка? Опрос от Finance.ua
Как отмечает издание, после «жуткого» 2022 года самые богатые люди мира снова «настроены продавать».
Соучредитель сервиса краткосрочной аренды жилья Airbnb Джо Геббия продал акции компании на $890 млн. Теперь ему принадлежит 8% компании. Пакет акций Airbnb обеспечивает большую часть его состояния, которое оценивается в $7,9 млрд.
Читайте также
Основатель Oracle Ларри Эллисон продал акции корпорации на $850 млн. Всего с 2020 года — около $2 млрд. Опционы также использовали гендиректор Oracle Сафра Кац и гендиректор Moderna Стефан Бансель — они получили за акции $470 млн и $300 млн соответственно.
Дети основателя сети гипермаркетов Walmart Сэма Уолтона Роб, Элис и Джим продали акции компании на $4,5 млрд. По оценкам Forbes, каждый из них получил около четверти — $1,1 млрд. Миллиардеры хотят направить средства на благотворительность.
Место для вашей рекламы
Бизнесмен Джош Гаррис продал акции основанной им инвесткомпании Apollo Global Management на $210 млн. Он ушел из компании в 2021 году, после чего продал почти треть акций Apollo — на $830 млн. Возглавляемая миллиардером Harris Group планирует за эти средства купить футбольный клуб «Вашингтон Коммандер» за рекордные $6 млрд.
Миллиардеры с начала года продали акции на $9,3 млрд: кто в лидерах

Finance.ua уже и в Instagram. Присоединяйтесь!

По материалам:
Forbes.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.