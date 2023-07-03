Миллиардеры с начала года продали акции на $9,3 млрд: кто в лидерах — Finance.ua

Миллиардеры с начала года продали акции на $9,3 млрд: кто в лидерах
За первые шесть месяцев 2023 года 21 миллиардер из самых богатых людей мира в целом продал акции на $9,3 млрд.
Об этом пишет Forbes USA.
Наиболее активными были соучредитель Airbnb Джо Геббия, основатель Oracle Ларри Эллисон и наследники Walmart — Роб, Элис и Джим Уолтон. Каждый из бизнесменов продал акции минимум на $100 млн.
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Как отмечает издание, после «жуткого» 2022 года самые богатые люди мира снова «настроены продавать».
Соучредитель сервиса краткосрочной аренды жилья Airbnb Джо Геббия продал акции компании на $890 млн. Теперь ему принадлежит 8% компании. Пакет акций Airbnb обеспечивает большую часть его состояния, которое оценивается в $7,9 млрд.
Основатель Oracle Ларри Эллисон продал акции корпорации на $850 млн. Всего с 2020 года — около $2 млрд. Опционы также использовали гендиректор Oracle Сафра Кац и гендиректор Moderna Стефан Бансель — они получили за акции $470 млн и $300 млн соответственно.
Дети основателя сети гипермаркетов Walmart Сэма Уолтона Роб, Элис и Джим продали акции компании на $4,5 млрд. По оценкам Forbes, каждый из них получил около четверти — $1,1 млрд. Миллиардеры хотят направить средства на благотворительность.
Бизнесмен Джош Гаррис продал акции основанной им инвесткомпании Apollo Global Management на $210 млн. Он ушел из компании в 2021 году, после чего продал почти треть акций Apollo — на $830 млн. Возглавляемая миллиардером Harris Group планирует за эти средства купить футбольный клуб «Вашингтон Коммандер» за рекордные $6 млрд.
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