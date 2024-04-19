МИД запускает ИИ-аватар «Виктория» для озвучивания официальных заявлений — Finance.ua
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МИД запускает ИИ-аватар «Виктория» для озвучивания официальных заявлений

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МИД запускает ИИ-аватар «Виктория» для озвучивания официальных заявлений
МИД запускает ИИ-аватар «Виктория» для озвучивания официальных заявлений
С сегодняшнего дня ИИ-аватар «Виктория» будет комментировать официальные заявления МИД касательно украинцев за рубежом — фактически заменив «живых» специалистов даже во включениях на телевидении и радио, сообщает Forbes.
Аватар создавали на основе реального человека, которого предварительно отсняли с разных планов и попросили начитать текст. Будет говорить «Виктория» на английском и украинском.

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«Такое видео скоро можно будет отдавать телеканалам», — говорят в ведомстве. «Сфера дипломатии в мире очень консервативна — хотим это изменить и показать свою инновационность».
На видео будут добавлять специальный QR-код, который будет направлять людей на официальную страницу МИД с заявлением — это сделано во избежание распространения фейков.
ИИ-аватар МИД создавался на основе записанных заранее видео. Фото: Forbes
ИИ-аватар МИД создавался на основе записанных заранее видео. Фото: Forbes
Разработкой аватара, которая длилась около месяца, занимался общественный союз Nazovni Tech в сотрудничестве с ГО The Game Changers. По оценкам соучредителя GovTech-компании Strimco Романа Ланского, такая работа могла обойтись в $5−10 тыс. (но ее спонсировали партнеры, а не государство).
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«Чтобы натренировать ее, нужно скачать около 1000 записей пресс-секретарей МИД за последние пять лет», — добавляет Ланский.
По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, ведомство уже использует ИИ для озвучивания официальных обращений на французском, испанском, португальском и арабском, и в целом развернуло комплексную программу внедрения искусственного интеллекта — «Виктория» лишь один из первых результатов. В работе также разработка ИИ-тренажера для обучения молодых украинских дипломатов.
По материалам:
ITC.ua
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