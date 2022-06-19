МИД разрабатывает механизм получения виз для россиян — Finance.ua

МИД разрабатывает механизм получения виз для россиян

Сегодня 16:44 — Казна и Политика

МИД разрабатывает механизм получения виз для россиян

Министерство иностранных дел Украины наработает четкий механизм введения с 1 июля визового режима для россиян и в ближайшее время обнародует его.

Об этом министр Кабинета Министров Олег Немчинов сказал в эфире телемарафона в воскресенье.

«Во-первых, у нас есть действующие соглашения с визовыми центрами россии, насколько нас проинформировал на заседании правительства заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий. Во-вторых, будут предоставлены предложения Президенту Украины для того, чтобы выбрать страну, которая будет представлять временные интересы Украины в российской федерации. После того как это будет сделано и будет принято решение, МИД дополнительно проинформирует и наших граждан, и граждан российской федерации о способе получения визы, ее стоимости», — сказал Немчинов.

По его словам, пока граждане могут пересекать границу по старым правилам. «С 1 июля граждане российской федерации, не имеющие вида на постоянное проживание в Украине или открытой заранее визы, например, существующей рабочей или других виз, не смогут попасть на территорию Украины через пункты пропуска, работающие на украинской границе», — сказал Немчинов.

МИД ранее заверил, что введение визового режима с рф является продуманным шагом, который позволит защитить национальную безопасность Украины.

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров вводит визовый режим с российской федерацией. Новые правила вступят в силу с 1 июля этого года;

Согласно постановлению, введены временные ограничения на пересечение государственной границы для граждан россии — жителей приграничных территорий на основании только паспортов.

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