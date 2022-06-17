Україна запроваджує візовий режим для росіян — Finance.ua

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Україна запроваджує візовий режим для росіян

Вчора 15:13Казна та Політика
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Україна запроваджує візовий режим для росіянУкраїна запроваджує візовий режим для росіян
Україна з 1 липня запровадить візовий режим для громадян росії.
Про це Президент Володимир Зеленський повідомив у Telegram-каналі.
«У межах протидії безпрецедентним загрозам національній безпеці, суверенітету й територіальній цілісності нашої держави запропонував Кабінету Міністрів опрацювати питання перегляду режиму в’їзду російських громадян на територію України», — повідомив Президент.

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За його словам, Кабмін має ухвалити постанову «Про припинення дії Угоди між Урядом України і Урядом російської федерації про безвізові поїздки громадян України і російської федерації та застосування деяких міжнародних договорів України з російською федерацією».
Згідно із запланованим рішенням Кабінету Міністрів, з 1 липня 2022 року Україна запровадить візовий режим в’їзду для громадян рф, зазначив Зеленський.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.ua
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