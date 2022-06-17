Україна запроваджує візовий режим для росіян — Finance.ua

Україна запроваджує візовий режим для росіян

Вчора 15:13 — Казна та Політика

Україна запроваджує візовий режим для росіян

Україна з 1 липня запровадить візовий режим для громадян росії.

Про це Президент Володимир Зеленський повідомив у Telegram-каналі.

«У межах протидії безпрецедентним загрозам національній безпеці, суверенітету й територіальній цілісності нашої держави запропонував Кабінету Міністрів опрацювати питання перегляду режиму в’їзду російських громадян на територію України», — повідомив Президент.

За його словам, Кабмін має ухвалити постанову «Про припинення дії Угоди між Урядом України і Урядом російської федерації про безвізові поїздки громадян України і російської федерації та застосування деяких міжнародних договорів України з російською федерацією».

Згідно із запланованим рішенням Кабінету Міністрів, з 1 липня 2022 року Україна запровадить візовий режим в’їзду для громадян рф, зазначив Зеленський.

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