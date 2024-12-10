MicroStrategy приобрела еще BTC на $2,1 млрд — Finance.ua
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MicroStrategy приобрела еще BTC на $2,1 млрд

Криптовалюта
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MicroStrategy приобрела еще BTC на $2,1 млрд
MicroStrategy приобрела еще BTC на $2,1 млрд
Соучредитель MicroStrategy Майкл Сейлор сообщил, что в период со 2 по 8 декабря 2024 года компания приобрела 21 550 BTC за $2,1 млрд.
Баланс актива публичного холдера биткоина вырос до 423 650 BTC.
Итого на приобретение криптовалюты компания потратила $25,6 млрд при средней стоимости $60 324 за 1 BTC.
Согласно отчету MicroStrategy, представленному в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), компания использовала для покупки биткоинов выручку от продажи 5,4 млн собственных акций. В настоящее время компания владеет акциями на сумму свыше $9 млрд, доступных для продажи в рамках запланированного привлечения капитала на $42 млрд в течение следующих трех лет.
Сейлор добавил, что доходность компании от биткоина с 1 октября по 9 декабря 2024 года составила 43,2%, с начала года — 68,7%.
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Ранее он озвучил свое предложение американскому правительству о продаже золота США для приобретения биткоинов и аккумулирования последнего в качестве резервного актива страны.
На момент написания материала криптовалюта торгуется выше $97 000.
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Курс криптовалют к доллару

По материалам:
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