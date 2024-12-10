MicroStrategy приобрела еще BTC на $2,1 млрд — Finance.ua

MicroStrategy приобрела еще BTC на $2,1 млрд Сегодня 22:22 — Криптовалюта

MicroStrategy приобрела еще BTC на $2,1 млрд

Соучредитель MicroStrategy Майкл Сейлор сообщил, что в период со 2 по 8 декабря 2024 года компания приобрела 21 550 BTC за $2,1 млрд.

Баланс актива публичного холдера биткоина вырос до 423 650 BTC.

MicroStrategy has acquired 21,550 BTC for ~$2.1 billion at ~$98,783 per #bitcoin and has achieved BTC Yield of 43.2% QTD and 68.7% YTD. As of 12/8/2024, we hodl 423,650 $BTC acquired for ~$25.6 billion at ~$60,324 per bitcoin. $MSTR https://t.co/8r7bFqMFof — Michael Saylor⚡️ (@saylor) December 9, 2024

Итого на приобретение криптовалюты компания потратила $25,6 млрд при средней стоимости $60 324 за 1 BTC.

Согласно отчету MicroStrategy, представленному в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), компания использовала для покупки биткоинов выручку от продажи 5,4 млн собственных акций. В настоящее время компания владеет акциями на сумму свыше $9 млрд, доступных для продажи в рамках запланированного привлечения капитала на $42 млрд в течение следующих трех лет.

Сейлор добавил, что доходность компании от биткоина с 1 октября по 9 декабря 2024 года составила 43,2%, с начала года — 68,7%.

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Ранее он озвучил свое предложение американскому правительству о продаже золота США для приобретения биткоинов и аккумулирования последнего в качестве резервного актива страны.

На момент написания материала криптовалюта торгуется выше $97 000.

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