Какие компании владеют самыми большими запасами биткоинов — Finance.ua

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Какие компании владеют самыми большими запасами биткоинов

Криптовалюта
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Какие компании владеют самыми большими запасами биткоинов
Какие компании владеют самыми большими запасами биткоинов
Биткоин превратился в мощный финансовый инструмент как для частных инвесторов, так и для крупных корпораций. Некоторые публичные компании активно инвестируют в эту криптовалюту, видя в ней перспективный актив.
Например, MicroStrategy совершила четвертую подряд еженедельную покупку 15,400 биткоинов, на что потратила $1,5 млрд. Таким образом, количество цифрового золота в запасах компании достигло 402,100 BTC, пишет Quartz.
Какие компании владеют самыми большими запасами биткоинов
Поэтому рассмотрим пять ведущих компаний, которые держат самые большие резервы биткоинов:

1. MicroStrategy (MSTR)

Американская компания MicroStrategy, основанная Майклом Сейлором, является крупнейшим владельцем Bitcoin среди публичных компаний.
  • Резервы: 402,100 BTC (1,2% от общего объема).
  • Стоимость: $39 млрд по текущим рыночным ценам.

2. MARA Holdings (MARA)

Бывшая Marathon Digital Holdings специализируется на майнинге биткоина и является второй по величине компанией-владельцем криптовалюты.
  • Резервы: 26,842 BTC.
  • Стоимость: $2.51 млрд.
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3. Galaxy Digital Holdings (GLXY)

Galaxy Digital — финансовая компания, работающая в секторе цифровых активов, криптовалют и блокчейн-технологий.
  • Резервы: 15,449 BTC.
  • Стоимость: $1.44 млрд.

4. Tesla (TSLA)

Tesla под руководством Илона Маска, известного поклонника криптовалют, также обладает значительным объемом Bitcoin.
  • Резервы: 11,509 BTC.
  • Стоимость: $1.07 млрд.

5. Coinbase (COIN)

Крупнейшая криптовалютная биржа США.
  • Резервы: 9,183 BTC.
  • Стоимость: $857.1 млн.
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Курс криптовалют к доллару

По материалам:
ITC.ua
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