Какие компании владеют самыми большими запасами биткоинов — Finance.ua

Какие компании владеют самыми большими запасами биткоинов
Биткоин превратился в мощный финансовый инструмент как для частных инвесторов, так и для крупных корпораций. Некоторые публичные компании активно инвестируют в эту криптовалюту, видя в ней перспективный актив.
Например, MicroStrategy совершила четвертую подряд еженедельную покупку 15,400 биткоинов, на что потратила $1,5 млрд. Таким образом, количество цифрового золота в запасах компании достигло 402,100 BTC, пишет Quartz.
Поэтому рассмотрим пять ведущих компаний, которые держат самые большие резервы биткоинов:
1. MicroStrategy (MSTR)
Американская компания MicroStrategy, основанная Майклом Сейлором, является крупнейшим владельцем Bitcoin среди публичных компаний.
- Резервы: 402,100 BTC (1,2% от общего объема).
- Стоимость: $39 млрд по текущим рыночным ценам.
2. MARA Holdings (MARA)
Бывшая Marathon Digital Holdings специализируется на майнинге биткоина и является второй по величине компанией-владельцем криптовалюты.
- Резервы: 26,842 BTC.
- Стоимость: $2.51 млрд.
3. Galaxy Digital Holdings (GLXY)
Galaxy Digital — финансовая компания, работающая в секторе цифровых активов, криптовалют и блокчейн-технологий.
- Резервы: 15,449 BTC.
- Стоимость: $1.44 млрд.
4. Tesla (TSLA)
Tesla под руководством Илона Маска, известного поклонника криптовалют, также обладает значительным объемом Bitcoin.
- Резервы: 11,509 BTC.
- Стоимость: $1.07 млрд.
5. Coinbase (COIN)
Крупнейшая криптовалютная биржа США.
- Резервы: 9,183 BTC.
- Стоимость: $857.1 млн.
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