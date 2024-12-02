Биткоин возрастет до $124 000 до конца года, — Ark Invest — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Биткоин возрастет до $124 000 до конца года, — Ark Invest

Криптовалюта
9
Биткоин возрастет до $124 000 до конца года, — Ark Invest
Биткоин возрастет до $124 000 до конца года, — Ark Invest
Аналитики Ark Invest ожидают, что цена биткоина достигнет отметки $124 000 к концу 2024 года. Таким образом, первая криптовалюта сохранит значительный потенциал для дальнейшего роста.
Аналитик Ark Invest Дэвид Пьюэлл заявил, что биткоин имеет все предпосылки для преодоления уровня $100 000 после ожидаемой коррекции. По оптимистическому сценарию цена может возрасти до $124 000 к концу года. Текущая динамика рынка соответствует этим прогнозам.
По мнению экспертов Ark Invest, в этом цикле криптовалюта может дополнительно возрасти на 55−65%, достигнув ценового диапазона $126 000-$134 000. После этого уровня можно будет говорить о пике текущего цикла.
Эксперт подтвердил прогноз генерального директора Ark Invest Кэти Вуд, которая считает, что к 2030 году биткоин может превысить отметку в $1 млн. Базовый прогноз составляет $650 000, а при благоприятных условиях цена может достигнуть $1,5 млн.
Читайте также
Аналитик отметил ключевую роль в действиях администрации США и регуляторов, в том числе Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Внедрение стратегического биткоина-резерва может стать двигателем дальнейшего роста криптовалюты.
К слову, согласно отчету Pantera Capital, биткоин может достичь $740 000 к апрелю 2028 года, если сохранятся текущие темпы роста. Такой прогноз базируется на среднегодовом приросте в 88%.
По материалам:
noworries
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.