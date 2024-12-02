Биткоин возрастет до $124 000 до конца года, — Ark Invest Сегодня 03:02 — Криптовалюта

Биткоин возрастет до $124 000 до конца года, — Ark Invest

Аналитики Ark Invest ожидают , что цена биткоина достигнет отметки $124 000 к концу 2024 года. Таким образом, первая криптовалюта сохранит значительный потенциал для дальнейшего роста.

По оптимистическому сценарию цена может возрасти до $124 000 к концу года. Текущая динамика рынка соответствует этим прогнозам. Аналитик Ark Invest Дэвид Пьюэлл заявил, что биткоин имеет все предпосылки для преодоления уровня $100 000 после ожидаемой коррекции.цена может возрасти до $124 000 к концу года. Текущая динамика рынка соответствует этим прогнозам.

По мнению экспертов Ark Invest, в этом цикле криптовалюта может дополнительно возрасти на 55−65%, достигнув ценового диапазона $126 000-$134 000. После этого уровня можно будет говорить о пике текущего цикла.

Эксперт подтвердил прогноз генерального директора Ark Invest Кэти Вуд, которая считает, что к 2030 году биткоин может превысить отметку в $1 млн. Базовый прогноз составляет $650 000, а при благоприятных условиях цена может достигнуть $1,5 млн.

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Аналитик отметил ключевую роль в действиях администрации США и регуляторов, в том числе Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Внедрение стратегического биткоина-резерва может стать двигателем дальнейшего роста криптовалюты.

К слову, согласно отчету Pantera Capital, биткоин может достичь $740 000 к апрелю 2028 года, если сохранятся текущие темпы роста. Такой прогноз базируется на среднегодовом приросте в 88%.

noworries По материалам:

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