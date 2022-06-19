Microsoft запретила пользователям из россии загружать Windows 10 и 11 — Finance.ua
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Microsoft запретила пользователям из россии загружать Windows 10 и 11

Сегодня 22:31Технологии&Авто
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Microsoft запретила пользователям из россии загружать Windows 10 и 11Microsoft запретила пользователям из россии загружать Windows 10 и 11
Американская компания Microsoft запретила пользователям из России загружать Windows 10 и 11 с официального сайта.
Об этом сообщает CNews.
«россияне утратили возможность загружать дистрибутивы ОС Windows 10 и Windows 11 с сайта корпорации Microsoft», — говорится в сообщении.
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Как отмечают в издании, пользователи с российскими IP также не могут скачать утилиту помощника по установке операционных систем Media Creation Tool.
При загрузке Windows 11 сайт Microsoft выдает сообщение «Возникла проблема с вашим запросом».
При попытке загрузить средство установки Windows 10 или 11 сайт переходит на пустую страницу и надписью «404 — File or Directory not found».
Ранее стало известно, что Microsoft уходит из россии. В общей сложности более 70 мировых компаний выразили протест в связи с широкомасштабным вторжением россии в Украину и прекратили сотрудничество с агрессором.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Главком
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