Microsoft запретила пользователям из россии загружать Windows 10 и 11 — Finance.ua

Microsoft запретила пользователям из россии загружать Windows 10 и 11

Microsoft запретила пользователям из россии загружать Windows 10 и 11

Американская компания Microsoft запретила пользователям из России загружать Windows 10 и 11 с официального сайта.

Об этом сообщает CNews.

«россияне утратили возможность загружать дистрибутивы ОС Windows 10 и Windows 11 с сайта корпорации Microsoft», — говорится в сообщении.

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Как отмечают в издании, пользователи с российскими IP также не могут скачать утилиту помощника по установке операционных систем Media Creation Tool.

При загрузке Windows 11 сайт Microsoft выдает сообщение «Возникла проблема с вашим запросом».

При попытке загрузить средство установки Windows 10 или 11 сайт переходит на пустую страницу и надписью «404 — File or Directory not found».

Ранее стало известно, что Microsoft уходит из россии. В общей сложности более 70 мировых компаний выразили протест в связи с широкомасштабным вторжением россии в Украину и прекратили сотрудничество с агрессором.

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