Microsoft запретила пользователям из россии загружать Windows 10 и 11 — Finance.ua

Как отмечают в издании, пользователи с российскими IP также не могут скачать утилиту помощника по установке операционных систем Media Creation Tool.
При загрузке Windows 11 сайт Microsoft выдает сообщение «Возникла проблема с вашим запросом».
При попытке загрузить средство установки Windows 10 или 11 сайт переходит на пустую страницу и надписью «404 — File or Directory not found».
Ранее стало известно, что Microsoft уходит из россии. В общей сложности более 70 мировых компаний выразили протест в связи с широкомасштабным вторжением россии в Украину и прекратили сотрудничество с агрессором.