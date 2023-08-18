Microsoft выпустил обновление, блокирующее пиратские копии Windows — Finance.ua

Microsoft выпустил обновление, блокирующее пиратские копии Windows
Корпорация Microsoft выпустила августовские обновления безопасности для Windows 10 и Windows 11. Теперь штатная программа защиты Windows Defender умеет распознавать и блокировать программу-активатор пиратских версий ОС AutoKMS.
Об этом сообщает Microsoft.
«Microsoft выпустила августовские обновления безопасности для операционной системы Windows 10 и Windows 11, а также для серверов. Обновление для 10 наконец-то исправило проблему с Intel DirectX в старой версии Windows 10. Отдельное обновление получило встроенный антивирус Windows Defender», — сказано в сообщении.
Читайте также
Теперь базовый антивирус, среди прочего, умеет фиксировать и блокировать программу-активатор пиратских версий Windows AutoKMS (Key Management Service). Эта программа является одним из самых популярных в мире инструментов для обхода системы лицензирования Microsoft.
Ранее Microsoft сообщала, что каждая пятая копия операционной системы Microsoft в мире установлена нелегально.
AutoKMS — приложение, которое используется для взлома продуктов Microsoft (Windows, Microsoft Office). Программа подменяет данные для бесплатной активации незарегистрированных копий продуктов Microsoft. Программа подключается к удаленным серверам, чтобы имитировать процесс активации Microsoft KMS. Затем программа активирует лицензию на срок до 180 дней.
Finance.ua уже и в Instagram. Присоединяйтесь!
Поделиться новостью