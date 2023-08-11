Microsoft прекращает продление лицензий компаниям рф — Finance.ua

Microsoft прекращает продление лицензий компаниям рф Сегодня 22:12 — Фондовый рынок

Microsoft прекращает продление лицензий компаниям рф

Microsoft сообщил компании в россии о том, что прекращает продление лицензий для операционных систем Windows с 30 сентября.

Об этом сообщают РосСМИ.

Как указано в письме технической поддержки компании, Microsoft больше не может принимать платежи на местный банковский счет в качестве оплаты за свои услуги в россии.

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Однако активные подписки будут действовать до конца срока оплаты. В будущем продлить их будет невозможно.

Из этого следует, что российские компании не смогут получать обновления для обеспечения безопасности информации. Поэтому в россии начали искать альтернативные операционные системы, такие как Linux или macOS.

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