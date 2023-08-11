Microsoft прекращает продление лицензий компаниям рф — Finance.ua

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Microsoft прекращает продление лицензий компаниям рф

Фондовый рынок
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Microsoft прекращает продление лицензий компаниям рф
Microsoft прекращает продление лицензий компаниям рф
Microsoft сообщил компании в россии о том, что прекращает продление лицензий для операционных систем Windows с 30 сентября.
Об этом сообщают РосСМИ.
Как указано в письме технической поддержки компании, Microsoft больше не может принимать платежи на местный банковский счет в качестве оплаты за свои услуги в россии.
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Однако активные подписки будут действовать до конца срока оплаты. В будущем продлить их будет невозможно.
Из этого следует, что российские компании не смогут получать обновления для обеспечения безопасности информации. Поэтому в россии начали искать альтернативные операционные системы, такие как Linux или macOS.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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