Microsoft прекратила поддержку самой популярной версии Windows — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Microsoft прекратила поддержку самой популярной версии Windows

Технологии&Авто
45
Microsoft прекратила поддержку самой популярной версии Windows
Microsoft прекратила поддержку самой популярной версии Windows
Софтверный гигант Micosoft выпустил последнее обновление для операционной системы Windows 10 версии 21H2. И напомнил, что с 13 июня не поддерживает эту операционную систему. Это значит, что на нее больше не будут приходить ежемесячные апдейты с улучшениями безопасности, исправлениями ошибок и прочими изменениями.
Тем, кто «сидит» на Windows 10 21h2, рекомендуется как можно скорее обновиться до последней версии «десятки» — 22H2 — чтобы обеспечить защиту и актуальность своих систем.
При этом в Microsoft подчеркнули, что ее поддержка продлится только до октября 2025 года. Поэтому компания предлагает сразу перейти на Windows 11.
Microsoft выпустила Windows 10 21H2 вместе с первым выпуском Windows 11 осенью 2021 года. На сегодняшний день это самая популярная и одна из самых стабильных версий. Согласно данным агентства AdDuplex на начало 2023 года, им пользовались около 35% пользователей по всему миру.

Finance.ua уже и в Instagram. Присоединяйтесь! 📱

По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.