Microsoft прекратила поддержку самой популярной версии Windows — Finance.ua

Microsoft прекратила поддержку самой популярной версии Windows Сегодня 02:23 — Технологии&Авто

Microsoft прекратила поддержку самой популярной версии Windows

Софтверный гигант Micosoft выпустил последнее обновление для операционной системы Windows 10 версии 21H2. И напомнил, что с 13 июня не поддерживает эту операционную систему. Это значит, что на нее больше не будут приходить ежемесячные апдейты с улучшениями безопасности, исправлениями ошибок и прочими изменениями.

Тем, кто «сидит» на Windows 10 21h2, рекомендуется как можно скорее обновиться до последней версии «десятки» — 22H2 — чтобы обеспечить защиту и актуальность своих систем.

При этом в Microsoft подчеркнули, что ее поддержка продлится только до октября 2025 года. Поэтому компания предлагает сразу перейти на Windows 11.

Microsoft выпустила Windows 10 21H2 вместе с первым выпуском Windows 11 осенью 2021 года. На сегодняшний день это самая популярная и одна из самых стабильных версий. Согласно данным агентства AdDuplex на начало 2023 года, им пользовались около 35% пользователей по всему миру.

УНІАН По материалам:

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