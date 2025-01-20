Microsoft впервые за 12 лет повысила стоимость подписки на Office — Finance.ua
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Microsoft впервые за 12 лет повысила стоимость подписки на Office

Технологии&Авто
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Microsoft впервые за 12 лет повысила стоимость подписки на Office
Microsoft впервые за 12 лет повысила стоимость подписки на Office
Microsoft впервые за 12 лет повысила цены для потребителей на пакет приложений Office, семейная подписка Microsoft 365 для шести человек подорожала на 30% и теперь стоит $130 в год. Для индивидуальных пользователей цена выросла на 43% до $100. Компания делает ставку на готовность клиентов платить больше за доступ к новым инструментам на основе искусственного интеллекта.
Об этом пишет Bloomberg.
Новые цены вступают в силу для новых клиентов, а для существующих пользователей — после возобновления подписки.
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Цель повышения — увеличить доход от существующих клиентов и обосновать расходы компании на разработку дорогостоящих ИИ-сервисов. Microsoft, сотрудничающая со стартапом OpenAI, добавляет инструменты искусственного интеллекта в свои продукты. Эти инструменты могут анализировать документы, создавать текст и изображения.
Это первое повышение цен за 12 лет существования пакета, который первоначально назывался Office 365, а теперь — Microsoft 365, пишет издание.
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«Изменения обеспечивают доступ к ИИ в производительных инструментах, которые ежедневно используют миллионы людей», — заявил вице-президент Microsoft Брайан Ронье, добавив об улучшении Office и новых сервисах, таких как антивирус и редактирование медиа.
Ранее Microsoft тестировала повышение цен в Австралии, Сингапуре и других странах Юго-Восточной Азии, что вызвало негативную реакцию.
По материалам:
Forbes.ua
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