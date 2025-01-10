Microsoft еще год будет предоставлять бесплатные облачные сервисы украинским госучреждениям — Finance.ua

Microsoft еще год будет предоставлять бесплатные облачные сервисы украинским госучреждениям Сегодня 10:29 — Личные финансы

Microsoft еще год будет предоставлять бесплатные облачные сервисы украинским госучреждениям

Компания Microsoft будет еще год предоставлять бесплатные облачные сервисы украинским государственным учреждениям.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины в Telegram.

«Учебные заведения, государственные агентства и центральные и региональные органы власти будут безвозмездно пользоваться облачными продуктами Microsoft до конца 2025 года. Это решение поможет усилить цифровую устойчивость государства и защищать госучреждения в киберпространстве», — говорится в сообщении.

В Минцифры отметили, что с начала полномасштабной войны корпорация постоянно поддерживает Украину.

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Так, в 2023 году компания предоставила технологическую помощь на сумму свыше 500 млн долл., в 2024-м — еще на 100 млн долл.

В текущем году ожидается поддержка на аналогичную сумму.

Microsoft также помогла перенести цифровую инфраструктуру в безопасные датацентры по всей Европе. А еще приобщается к поддержке проектов по кибербезопасности, расследованию военных преступлений против населения в Украине и финансированию гуманитарных организаций.

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