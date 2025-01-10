Microsoft еще год будет предоставлять бесплатные облачные сервисы украинским госучреждениям — Finance.ua
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Microsoft еще год будет предоставлять бесплатные облачные сервисы украинским госучреждениям

Личные финансы
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Microsoft еще год будет предоставлять бесплатные облачные сервисы украинским госучреждениям
Microsoft еще год будет предоставлять бесплатные облачные сервисы украинским госучреждениям
Компания Microsoft будет еще год предоставлять бесплатные облачные сервисы украинским государственным учреждениям.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины в Telegram.
«Учебные заведения, государственные агентства и центральные и региональные органы власти будут безвозмездно пользоваться облачными продуктами Microsoft до конца 2025 года. Это решение поможет усилить цифровую устойчивость государства и защищать госучреждения в киберпространстве», — говорится в сообщении.
В Минцифры отметили, что с начала полномасштабной войны корпорация постоянно поддерживает Украину.
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Так, в 2023 году компания предоставила технологическую помощь на сумму свыше 500 млн долл., в 2024-м — еще на 100 млн долл.
В текущем году ожидается поддержка на аналогичную сумму.
Microsoft также помогла перенести цифровую инфраструктуру в безопасные датацентры по всей Европе. А еще приобщается к поддержке проектов по кибербезопасности, расследованию военных преступлений против населения в Украине и финансированию гуманитарных организаций.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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