Microsoft создала нейросеть, которая генерирует видео человека по одному фото и аудиозаписи — Finance.ua
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Microsoft создала нейросеть, которая генерирует видео человека по одному фото и аудиозаписи

Технологии&Авто
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Microsoft создала нейросеть, которая генерирует видео человека по одному фото и аудиозаписи
Microsoft создала нейросеть, которая генерирует видео человека по одному фото и аудиозаписи
Компания Microsoft представила нейросеть VASA-1, которая может генерировать реалистичные видео человека на основе одной фотографии и аудиозаписи.
Нейросеть способна на основе статичного фото воспроизводить мимику и естественные движения головы, синхронизированные со звуком. Модель также может в онлайн-режиме генерировать видео 512×512 пикселей со скоростью до 40 кадров в секунду с незначительной стартовой задержкой.
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«Это открывает путь к общению в реальном времени с аватарами, имитирующими человеческое поведение», — говорится на сайте Microsoft.
VASA-1 может обрабатывать художественные фотографии, песни и неанглийский язык. Кроме того, пользователи могут редактировать внешность, позицию головы и динамику лица аватара.
Как отмечает Microsoft, исследование использует искусственный интеллект с положительными намерениями: оно не преследует цель создания контента, вводящего в заблуждение. Однако это не отменяет угрозы того, что моделью могут воспользоваться злоумышленники. Разработчики отмечают, что они против любых действий, направленных на причинение вреда реальным людям. Кроме того, они заинтересованы в совершенствовании метода для выявления подделок.
«Мы ответственно подходим к разработке ИИ с целью улучшения благосостояния людей», — говорят в компании.
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Осознавая такие риски, исследователи решили не выпускать продукт на рынок, пока не будут уверены, что их технологию «будут использовать ответственно и в соответствии с надлежащими правилами».
Напоследок на сайте указано, что нейросеть может пригодиться людям, которые испытывают трудности в коммуникации, а также нуждающимся в терапевтической поддержке.

Нейросети для бизнеса 2024. Что умеет искусственный интеллект? 🔍

По материалам:
suspilne.media
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