Microsoft сокращает работников в ключевых подразделениях — Finance.ua

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Microsoft сокращает работников в ключевых подразделениях

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Microsoft сокращает работников в ключевых подразделениях
Microsoft сокращает работников в ключевых подразделениях
Microsoft начала сокращение работников в ключевых подразделениях, в том числе безопасности, устройств и игр, сообщает Business Insider.

Что произошло

Microsoft сокращает сотрудников в ключевых подразделениях — безопасности, продаж, устройств и игр.
Одним из самых неожиданных решений стало сокращение в сфере безопасности — это при том, что в прошлом году Microsoft объявила безопасность своим главным приоритетом. Однако во вторник сотрудники подразделения безопасности начали получать уведомления об увольнении.
Точное количество увольнений неизвестно, однако источники Business Insider сообщают, что масштаб сокращений незначительный. Отметим, что Microsoft — не единственная компания, сокращающая штат. Например, Meta также планирует уволить около 5% своих сотрудников из-за низкой производительности.

Почему это интересно

Ранее Microsoft объявила о сокращении 650 работников в своем игровом подразделении. Компания приняла это решение после того, как уже сократила 1900 работников в Activision Blizzard и Xbox, а также закрыла несколько игровых студий, в том числе Arkane Austin, создавшую Redfall. СЕО Xbox Фил Спенсер также заверил, что эти изменения не повлияют на разработку новых игр и устройств, и ни одна студия не будет закрыта.
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В рамках оптимизации Google также снизила количество руководителей на 10%. Компания решила уменьшить количество менеджеров, директоров и вице-президентов. Следует отметить, что часть людей останется в компании, но их обязанности изменятся. В 2022 году Пичаи заявил, что стремится сделать Google на 20% более эффективным, что привело к сокращению 12 000 рабочих мест в 2023 году.
По материалам:
vctr.media
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