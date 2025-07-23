Microsoft сделает цифровую копию Собора Парижской Богоматери с помощью ИИ — Finance.ua
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Microsoft сделает цифровую копию Собора Парижской Богоматери с помощью ИИ

Технологии&Авто
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Microsoft сделает цифровую копию Собора Парижской Богоматери с помощью ИИ
Microsoft сделает цифровую копию Собора Парижской Богоматери с помощью ИИ
Через шесть лет после разрушительного пожара, уничтожившего часть самого известного архитектурного памятника Франции — в частности крышу и знаменитый шпиль, цифровая модель поможет воспроизвести утраченные элементы готического Собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари).
Об этом сообщает RFI.
Цифровую реконструкцию Нотр-Дама произведет французский стартап Iconem в партнерстве с Microsoft.
В проекте будут использованы инструменты искусственного интеллекта, аэросъемка с дронов и лазерное сканирование.
Для этого компания применяет технологию фотограмметрии: алгоритмы обрабатывают тысячи сделанных изображений, создавая на их основе облако точек, которое затем превращается в трехмерную модель.
Первое полное лазерное сканирование собора было сделано еще в 2010 году американским историком архитектуры Эндрю Теллоном. Цифровая модель сыграла ключевую роль в планировании реставрации после пожара 2019 года.
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Компания Iconem осуществляла цифровизацию храмового комплекса Ангкор Ват в Камбодже, а также памятников, пострадавших от вооруженных конфликтов: античного города Пальмира в Сирии, разрушенного Мосула в Ираке и древнего города Дильбарджин в Афганистане.
Глава Microsoft Брэд Смит также анонсировал новое партнерство с парижским Музеем декоративных искусств (Musée des Arts Décoratifs) и Национальной библиотекой Франции (BnF). Будет оцифровано более полутора тысяч макетов декораций Парижской оперы, хранящихся в коллекции BnF.
Эти инициативы входят в масштабную программу Microsoft по сохранению культурного наследия Европы, начатую в 2019 году.
В ее рамках компания уже сделала цифровые копии базилики Святого Петра в Риме, Мон-Сен-Мишель во Франции, древней Олимпии в Греции и дворца дожей в Венеции.
«Одна из вещей, которую мы поняли, работая в соборе Святого Петра — это то, как цифровая реплика может помочь в текущем обслуживании здания. Вы ведь фиксируете в цифровом формате каждый сантиметр, то, что там находится, и какой это выглядит», — сказал Брэд Смит в комментарии Reuters.
По материалам:
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