Microsoft разрабатывает новые инструменты безопасности для Windows — Finance.ua

Microsoft разрабатывает новые инструменты безопасности для Windows Сегодня 04:15 — Технологии&Авто

Microsoft разрабатывает новые инструменты безопасности для Windows

Microsoft готовит новые средства для Windows 11, которые позволят поставщикам средств безопасности работать вне ядра системы. Компания работает над новыми функциями, чтобы предотвратить повторение ситуации с CrowdStrike, которая вызвала сбой в работе более 8,5 миллиона компьютеров по всему миру.

Об этом пишет The Verge.

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Компания провела саммит безопасности, на который пригласила разных поставщиков средств безопасности, включая CrowdStrike, чтобы обсудить потенциальные средства для предотвращения таких инцидентов.

Microsoft заявила, что обсудила требования и ключевые проблемы в создании новой платформы, которая может удовлетворить потребности поставщиков безопасности.

«Как наши клиенты, так и партнеры экосистемы обратились в корпорацию Microsoft с просьбой предоставить дополнительные возможности безопасности вне режима ядра, которые, вместе с безопасными методами развертывания, могут быть использованы для создания высокодоступных решений безопасности», — говорит Дэвид Вестон, вице-президент по корпоративной безопасности и безопасности операционных систем Microsoft.

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Несмотря на то, что техногигант напрямую не говорит, что ограничит доступ к ядру для поставщиков безопасности, компании на саммите все же обсудили потребности в производительности и вызовы для работы вне режима ядра, а также необходимость защиты от несанкционированного доступа для продуктов безопасности и требования к датчикам безопасности.

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