Microsoft начала блокировать установку Windows 11 на старые компьютеры — Finance.ua

Microsoft начала блокировать установку Windows 11 на старые компьютеры
Компания Microsoft заблокировала один из самых распространенных обходных путей установки Windows 11 на неподдерживаемые ПК. Пока это касается только канала Canary, то есть бета-версии операционной системы, сообщает XDA Developers.
Как известно, с выходом Windows 11 Microsoft ввела новое требование, не позволяющее любой системе без поддержки технологии TPM 2.0. устанавливать ОС. Ранее это ограничение можно обойти, добавив параметр /product server в исполняемый файл установщика, но теперь этот способ не работает.
Актуальная версия Windows 11 24H2 все еще позволяет использовать обходной путь. Пока не известно, когда Microsoft заблокирует его в финальной версии ОС, однако это может произойти уже с выпуском следующего обновления.
Microsoft время от времени увеличивает системные требования Windows 11, из-за чего миллионы компьютеров каждый раз лишаются поддержки. В частности, в феврале этого года после выхода большого обновления 24H2 ОС перестала запускаться на системах, которые не поддерживают технологию POPCNT.
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