Microsoft начала блокировать установку Windows 11 на старые компьютеры — Finance.ua

Microsoft начала блокировать установку Windows 11 на старые компьютеры Сегодня 23:47 — Фондовый рынок

Компания Microsoft заблокировала один из самых распространенных обходных путей установки Windows 11 на неподдерживаемые ПК. Пока это касается только канала Canary, то есть бета-версии операционной системы, сообщает XDA Developers.

Как известно, с выходом Windows 11 Microsoft ввела новое требование, не позволяющее любой системе без поддержки технологии TPM 2.0. устанавливать ОС. Ранее это ограничение можно обойти, добавив параметр /product server в исполняемый файл установщика, но теперь этот способ не работает.

Актуальная версия Windows 11 24H2 все еще позволяет использовать обходной путь. Пока не известно, когда Microsoft заблокирует его в финальной версии ОС, однако это может произойти уже с выпуском следующего обновления.

Microsoft время от времени увеличивает системные требования Windows 11, из-за чего миллионы компьютеров каждый раз лишаются поддержки. В частности, в феврале этого года после выхода большого обновления 24H2 ОС перестала запускаться на системах, которые не поддерживают технологию POPCNT.

УНІАН По материалам:

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