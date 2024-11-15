Microsoft прекращает поддержку «Почты» и других классических программ — Finance.ua

Microsoft прекращает поддержку «Почты» и других классических программ Сегодня 03:28 — Технологии&Авто

Microsoft прекращает поддержку «Почты» и других классических программ

31 декабря этого года Microsoft планирует прекратить поддержку старой версии приложения Outlook, а также других классических приложений — «Почта Windows», «Календарь» и «Люди».

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте компании. Разработчик настоятельно рекомендует пользователям переходить на новую версию Outlook для Windows. Сделать это можно как автоматически, так и вручную.

Отмечается, что после 31 декабря «Почта Windows» больше не будет принимать и отправлять письма, а «Календарь» не позволит создавать новые события или вносить изменения. Фактически, они превратятся в архивы — их можно будет просматривать, но не редактировать.

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Запуск обновленного Outlook для Windows растянулся на долгие годы — доступным он стал только в августе этого года. Кроме того, Microsoft работает над обновленной веб-версией сервиса, которая в перспективе заменит десктопное приложение.

Примечательно, что закрывающиеся «Почта» и «Календарь» — одни из старейших программ Windows. «Почта» впервые появилась в 2006 году и вошла в состав Windows Vista 2007 года. Поэтому приостановка их работы — своего рода конец целой эпохи для многих пользователей.

УНІАН По материалам:

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