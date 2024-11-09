Microsoft добавляет ИИ-редактирование в Блокнот в Windows 11 — Finance.ua
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Microsoft добавляет ИИ-редактирование в Блокнот в Windows 11

Технологии&Авто
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Microsoft добавляет ИИ-редактирование в Блокнот в Windows 11
Microsoft добавляет ИИ-редактирование в Блокнот в Windows 11
Microsoft расширяет функционал Notepad, добавляя встроенную функцию редактирования текста с помощью искусственного интеллекта.
Об этом сообщает The Verge.
Новый инструмент под названием Rewrite теперь позволяет перефразировать, корректировать тон и менять длину текста в Notepad. Функция стала доступна для инсайдеров Windows в рамках предварительного просмотра.
Microsoft добавляет ИИ-редактирование в Блокнот в Windows 11

Как работает новая функция Rewrite

Пользователи с ранним доступом к инструменту могут испытать Rewrite, выделяя текст в Notepad и щелкнув правой кнопкой мыши для выбора опции Перезаписать.
После этого появляется диалоговое окно, которое предлагает настройки редактирования: удлинить или сократить текст, изменить его тональность. Пользователи получат три варианта перезаписанного текста, из которых можно выбрать наиболее подходящий.

Какие есть ограничения для использования Rewrite

Для использования Rewrite пользователям необходимо войти в свой аккаунт Microsoft, поскольку эта функция работает на основе облачных сервисов и требует авторизации.
Она доступна для инсайдеров Windows 11 в США, Франции, Великобритании, Канаде, Италии и Германии.
По материалам:
speka.media
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