Microsoft прекращает поддержку Office 2016 и Office 2019 — Finance.ua

Microsoft прекращает поддержку Office 2016 и Office 2019 Сегодня 02:12 — Технологии&Авто

Microsoft прекращает поддержку Office 2016 и Office 2019

Компания Microsoft объявила о своем решении полностью прекратить поддержку приложений для пакетов Office 2016 и Office 2019 до 14 октября 2025 года.

Базовая поддержка была прекращена еще в октябре 2020 и октябре 2023 соответственно. В следующем году в октябре также прекратится расширенная поддержка этих программных пакетов.

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Для организаций, которым нужна версия Office, способная работать в автономном режиме, остается доступной версия Office LTSC 2021. Однако его поддержку планируется прекратить 13 октября 2026 года.

Предстоящий выпуск Office 2024 LTSC, дебют которого запланирован на конец этого года, будет доступен в виде коммерческой предварительной версии уже в апреле 2024 года.

Однако новые версии будут предлагать только часть новых функций, доступных в облачном Microsoft 365 E3. Среди них:

функции управления совещаниями,

расширенные возможности поиска в Outlook,

динамические диаграммы и массивы в Excel.

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Примечательно, что у Office LTSC 2024 не будет поддержки облачных функций, таких как сотрудничество в реальном времени и автоматизация на основе искусственного интеллекта.

Для организаций, использующих Exchange Server 2016 и Exchange Server 2019, Microsoft планирует представить новую версию платформы во второй половине следующего года. К тому времени клиентам, желающим продолжать использовать Exchange Server локально, корпорация Microsoft рекомендует перейти на Exchange Server 2019, гарантируя беспрепятственный переход на новую версию после ее выпуска.

Телеканал 24 По материалам:

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