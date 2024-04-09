Microsoft открывает центр искусственного интеллекта в Лондоне — Finance.ua

Microsoft открывает центр искусственного интеллекта в Лондоне Сегодня 09:35 — Технологии&Авто

Microsoft открывает центр искусственного интеллекта в Лондоне

Недавно Microsoft объявила о создании Microsoft AI, организации, которая поможет компании развивать и исследовать продукты искусственного интеллекта, включая Copilot.

На основе этой организации теперь открывают новый центр ИИ в Лондоне, где будут руководить совершенствованием самых современных языковых моделей и их вспомогательной инфраструктуры.

Новый центр искусственного интеллекта возглавит Джордан Хоффманн — ученый и ИИ-инженер. Ранее он отличился как пионер искусственного интеллекта в Inflection и DeepMind, которые также расположены в Лондоне.

Компания также отмечает, что в Великобритании есть большой выбор талантов и опытных в сфере ИИ работников, так что в ближайшие недели и месяцы компания начнет публиковать вакансии и активно нанимать инженеров и ученых, которые помогут развивать искусственный интеллект.

«Это отличная новость для Microsoft AI и для Великобритании. Как гражданин Британии, родившийся и выросший в Лондоне, я горжусь тем, что стал соучредителем и создал здесь передовой бизнес по искусственному интеллекту. Мне хорошо известно о чрезвычайном резерве талантов и экосистеме искусственного интеллекта в Великобритании, и я рад взять на себя это обязательство перед Великобританией от имени Microsoft AI», — сказал Мустафа Сулейман, исполнительный вице-президент и генеральный директор Microsoft AI.

Новый центр искусственного интеллекта дополняет присутствие компании в Великобритании, включая лабораторию Microsoft Research Cambridge, где работают некоторые из ведущих исследователей в сферах искусственного интеллекта, облачных технологий и производительности.

Недавно компания также объявила об инвестициях в размере 2,5 миллиарда фунтов стерлингов для повышения квалификации рабочей силы Великобритании для эпохи искусственного интеллекта и создания инфраструктуры для экономики ИИ, включая обязательство до 2026 года поставить в страну 20 000 современных графических процессоров.

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