Microsoft представила обновленную поисковую систему на базе искусственного интеллекта — Finance.ua

Microsoft представила обновленную поисковую систему на базе искусственного интеллекта Сегодня 01:20 — Технологии&Авто

Microsoft представила обновленную поисковую систему на базе искусственного интеллекта

Компания Microsoft на специальном мероприятии представила обновленный поисковик Bing на базе чат-бота ChatGPT.

Новая версия браузера поддерживает 100 языков и работает в двух конфигурациях. Первая показывает традиционную поисковую выдачу и аннотацию, сгенерированную ИИ в правой части экрана. Другая выполнена разработчиками в виде диалогового окна, где пользователи могут пообщаться с чат-ботом.

Функции ИИ для Bing работают на передовой речевой модели OpenAI нового поколения. Она мощнее той, которая используется в классическом ChatGPT, и настроена специально для поиска информации.

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«Модель базируется на основных знаниях и достижениях ChatGPT и GPT-3.5, она стала еще более быстрой, более точной и эффективной», — говорится в прессрелизе.

Также компания обновила основные поисковые алгоритмы Bing — благодаря этому ответы в выдаче станут более релевантными.

«Умный» поиск будет доступен и в браузере Microsoft Edge. Чат-бот можно вызвать с помощью кнопки на боковой панели. В браузере бот сможет генерировать краткие аннотации к PDF-документам, сверять информацию с открытыми источниками и формировать электронную таблицу по результатам поиска.

Также во время презентации разработчики показали, как с помощью ИИ переписать фрагмент кода или написать пост в LinkedIn.

Для широкой публики обновленный Bing станет доступен в ближайшие недели. В компании отметили, что развертывание функций будет происходить постепенно, а все желающие могут записаться в письмо ожидания.

Представители Microsoft отметили, что пользователи будут «приятно удивлены» возможностями поисковика. По словам генерального директора Microsoft Сатьи Наделлы, искусственный интеллект позволит вывести поиск на совершенно новый уровень, предоставляя пользователю информацию гораздо быстрее, чем раньше.

Интересно, что ранее Microsoft попросил своих сотрудников не делиться с чат-ботом ChatGPT конфиденциальной информацией при использовании ИИ в рабочих задачах. Несмотря на сотрудничество Microsoft и OpenAI, технический гигант все же опасается «слива» кодов.

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noworries По материалам:

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