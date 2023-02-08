Google запустит конкурента ChatGPT в ближайшее время — Finance.ua

Google запустит конкурента ChatGPT в ближайшее время Сегодня 00:46 — Технологии&Авто

Google запустит конкурента ChatGPT в ближайшее время

Корпорация Google показала чат-бот Bard, который работает на основе искусственного интеллекта. Это приложение должно стать ответом на ChatGPT, популярного ИИ, умеющего поддерживать беседу, отвечать на вопросы и писать тексты.

Bard использует данные из других сервисов Google. По словам руководителя Google Сундара Пичаи, чат-бот получает данные из интернета и может давать ответы, содержащие актуальную информацию. Это одно из преимуществ Bard над конкурентом, который, напомним, натренирован на данных до 2021 года.

«Мы работаем над экспериментальным сервисом разговорного ИИ на базе LaMDA, который мы называем Bard. Мы делаем еще один шаг вперед, открывая его для правильных тестировщиков, прежде чем сделать его широкодоступным для общественности в ближайшие недели», — говорится в сообщении Google.

Для внешнего тестирования компания выпустит упрощенную версию чат-бота с облегченной версией LaMDA — лежащей в основе Bard нейросети. Кстати, LaMDA это именно та нейросеть, которую летом один из сотрудников Google заподозрил в наличии сознания.

Если Bard постоянно переучивается, это может стать ключевым отличием сервиса Google от ChatGPT. Однако придется подождать реакции OpenAi, которая, вероятно, не осталась без тузов в рукаве.

Крупнейший разработчик поисковиков в Китае компания Baidu также намерена интегрировать собственный чат-бот Ernie в свои основные поисковые сервисы. Инструмент позволит пользователям получать результаты в «разговорном» стиле — такую же функциональность имеет и чат-бот ChatGPT компании OpenAI, хотя его интеграция в поисковые сервисы пока не состоялась.

Телеканал 24 По материалам:

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