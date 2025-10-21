Microsoft поможет Украине модернизировать статистику через ИИ
Государственная служба статистики Украины подписала Меморандум о сотрудничестве с компанией Майкрософт Украина.
Об этом сообщила пресс-служба Госстата.
Это партнерство открывает новый этап развития украинской статистики — от поддержки стабильности во время войны до активного внедрения инноваций и цифровых технологий.
Что изменится
Сотрудничество предполагает:
- модернизацию статистической инфраструктуры,
- создание современных платформ для работы с данными,
- оптимизацию внутренних процессов,
- использование облачных сервисов, искусственного интеллекта и машинного обучения,
- развитие систем защиты данных и новых инструментов для взаимодействия и обучения персонала.
Зачем это
Как говорится в сообщении, таким образом Госстат переходит от выживания к инновациям. Использование решений Microsoft поможет сделать государственную статистику более прозрачной, более быстрой и понятной для бизнеса, государства и граждан. По словам заместителя главы Госстата Артема Рудько, современные цифровые решения превратят статистику в удобный инструмент, а не только источник цифр.
Благодаря партнерству, украинская статистика сможет работать на уровне ведущих европейских систем — с фокусом на открытость, достоверность и доступность данных. Microsoft в свою очередь отмечает, что поддерживает Украину в построении прозрачной экономики, где данные становятся основой для доверия и развития.
Первые совместные проекты с искусственным интеллектом в сфере статистики планируют презентовать уже осенью 2025 года.
