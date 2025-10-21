Microsoft поможет Украине модернизировать статистику через ИИ Сегодня 12:26

Microsoft поможет Украине модернизировать статистику через ИИ

Государственная служба статистики Украины подписала Меморандум о сотрудничестве с компанией Майкрософт Украина.

Об этом сообщила пресс-служба Госстата.

Это партнерство открывает новый этап развития украинской статистики — от поддержки стабильности во время войны до активного внедрения инноваций и цифровых технологий.

Что изменится

Сотрудничество предполагает:

модернизацию статистической инфраструктуры,

создание современных платформ для работы с данными,

оптимизацию внутренних процессов,

использование облачных сервисов, искусственного интеллекта и машинного обучения,

развитие систем защиты данных и новых инструментов для взаимодействия и обучения персонала.

Зачем это

Как говорится в сообщении, таким образом Госстат переходит от выживания к инновациям. Использование решений Microsoft поможет сделать государственную статистику более прозрачной, более быстрой и понятной для бизнеса, государства и граждан. По словам заместителя главы Госстата Артема Рудько, современные цифровые решения превратят статистику в удобный инструмент, а не только источник цифр.

Благодаря партнерству, украинская статистика сможет работать на уровне ведущих европейских систем — с фокусом на открытость, достоверность и доступность данных. Microsoft в свою очередь отмечает, что поддерживает Украину в построении прозрачной экономики, где данные становятся основой для доверия и развития.

Первые совместные проекты с искусственным интеллектом в сфере статистики планируют презентовать уже осенью 2025 года.

