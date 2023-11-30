Microsoft еще год будет предоставлять бесплатные облачные услуги украинским госучреждениям — Finance.ua

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Microsoft еще год будет предоставлять бесплатные облачные услуги украинским госучреждениям

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Microsoft еще год будет предоставлять бесплатные облачные услуги украинским госучреждениям
Microsoft еще год будет предоставлять бесплатные облачные услуги украинским госучреждениям
Университеты, школы, больницы, государственные учреждения и определенные предприятия в сфере транспорта и обороны смогут пользоваться облачными продуктами Microsoft до конца 2024 года.
Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации Украины.
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О чем идет речь

Речь идет о бесплатном доступе к облачному хранилищу Microsoft. Кроме того, украинские коммерческие организации также могут пользоваться сервисами компании на льготных условиях до конца марта следующего года.
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Ранее Microsoft выпустила приложение Windows App, которое пригодится многим пользователям. Оно позволяет получить удаленный доступ к ПК через устройство на MacOS, iOS, iPadOS, а также через браузер или другой компьютер с Windows.
Приложение позволяет подключаться к Windows 365, виртуальному рабочему столу Azure, Microsoft Dev Box или собственному ПК. Как отмечают в Microsoft, утилита поддерживает несколько мониторов, разные разрешения экрана, масштабирование и не только.

Справка Finance.ua:

  • с начала войны компания системно поддерживает Украину, она уже предоставила помощь в 540+ млн долларов;
  • Microsoft присоединяется к проектам по цифровизации, кибербезопасности, разминированию, документированию военных преступлений, судопроизводству, медицине и образованию.
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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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