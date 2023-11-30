Microsoft еще год будет предоставлять бесплатные облачные услуги украинским госучреждениям — Finance.ua

Microsoft еще год будет предоставлять бесплатные облачные услуги украинским госучреждениям Сегодня 03:59 — Казна и Политика

Microsoft еще год будет предоставлять бесплатные облачные услуги украинским госучреждениям

Университеты, школы, больницы, государственные учреждения и определенные предприятия в сфере транспорта и обороны смогут пользоваться облачными продуктами Microsoft до конца 2024 года.

Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации Украины.

Читайте также Microsoft представила приложение для подключения iPhone к Windows 365

О чем идет речь

Речь идет о бесплатном доступе к облачному хранилищу Microsoft. Кроме того, украинские коммерческие организации также могут пользоваться сервисами компании на льготных условиях до конца марта следующего года.

Читайте также Microsoft выпустила программу для доступа к ПК с любого другого устройства

Ранее Microsoft выпустила приложение Windows App, которое пригодится многим пользователям. Оно позволяет получить удаленный доступ к ПК через устройство на MacOS, iOS, iPadOS, а также через браузер или другой компьютер с Windows.

Приложение позволяет подключаться к Windows 365, виртуальному рабочему столу Azure, Microsoft Dev Box или собственному ПК. Как отмечают в Microsoft, утилита поддерживает несколько мониторов, разные разрешения экрана, масштабирование и не только.

Справка Finance.ua:

с начала войны компания системно поддерживает Украину, она уже предоставила помощь в 540+ млн долларов;

Microsoft присоединяется к проектам по цифровизации, кибербезопасности, разминированию, документированию военных преступлений, судопроизводству, медицине и образованию.

Кстати, у Finance.ua появилась своя страница в Instagram. Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего 👛 кошелька. 👇 Присоединяйтесь к Instagram Finance.ua

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.