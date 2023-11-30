Microsoft еще год будет предоставлять бесплатные облачные услуги украинским госучреждениям — Finance.ua

Microsoft еще год будет предоставлять бесплатные облачные услуги украинским госучреждениям
Университеты, школы, больницы, государственные учреждения и определенные предприятия в сфере транспорта и обороны смогут пользоваться облачными продуктами Microsoft до конца 2024 года.
Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации Украины.
О чем идет речь
Речь идет о бесплатном доступе к облачному хранилищу Microsoft. Кроме того, украинские коммерческие организации также могут пользоваться сервисами компании на льготных условиях до конца марта следующего года.
Ранее Microsoft выпустила приложение Windows App, которое пригодится многим пользователям. Оно позволяет получить удаленный доступ к ПК через устройство на MacOS, iOS, iPadOS, а также через браузер или другой компьютер с Windows.
Приложение позволяет подключаться к Windows 365, виртуальному рабочему столу Azure, Microsoft Dev Box или собственному ПК. Как отмечают в Microsoft, утилита поддерживает несколько мониторов, разные разрешения экрана, масштабирование и не только.
Справка Finance.ua:
- с начала войны компания системно поддерживает Украину, она уже предоставила помощь в 540+ млн долларов;
- Microsoft присоединяется к проектам по цифровизации, кибербезопасности, разминированию, документированию военных преступлений, судопроизводству, медицине и образованию.
Кстати, у Finance.ua появилась своя страница в Instagram. Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего 👛 кошелька. 👇 Присоединяйтесь к Instagram Finance.ua
Поделиться новостью