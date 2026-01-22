МХП закрыла выпуск еврооблигаций на $450 млн
Международная компания в сфере пищевых и агротехнологий МХП успешно закрыла сделку по новому выпуску еврооблигаций.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Это сигнал долгосрочного доверия международных инвесторов и финансовых институций к устойчивости бизнес-модели МХП, высокому качеству корпоративного управления и способности компании работать в условиях беспрецедентных вызовов.
Что известно о еврооблигациях МХП
Детали нового выпуска еврооблигаций:
- общая основная сумма — $450 млн;
- купонная ставка — 10,5%;
- срок погашения — 2029 год;
- эмитент — дочерняя компания MHP Lux SA, зарегистрированная в Люксембурге;
- гарантии на облигации предоставляют MHP SE, ее украинские дочерние компании и MHP Europe Limited.
Что дальше
Компания планирует использовать средства от размещения облигаций вместе со своим вкладом в $100 млн для тендерного выкупа и погашения облигаций MHP Lux SA 2026 года на сумму $550 млн со ставкой 6,95%.
Ожидается, что любые облигации 2026 года, которые не будут поданы в рамках тендерного предложения и выкуплены для погашения, будут погашены по нарицательной стоимости в соответствии с уведомлением о погашении, обнародованном одновременно с объявлением тендерного предложения, 18 февраля 2026 года.
Это позволит компании продолжать обеспечивать стабильную операционную деятельность и развивать бизнес в средне- и долгосрочной перспективе.
