ру
МХП закрыла выпуск еврооблигаций на $450 млн

МХП стала первой украинской компанией, успешно закрывшей соглашение о новом выпуске еврооблигаций после начала полномасштабной войны
Международная компания в сфере пищевых и агротехнологий МХП успешно закрыла сделку по новому выпуску еврооблигаций.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Это сигнал долгосрочного доверия международных инвесторов и финансовых институций к устойчивости бизнес-модели МХП, высокому качеству корпоративного управления и способности компании работать в условиях беспрецедентных вызовов.

Что известно о еврооблигациях МХП

Детали нового выпуска еврооблигаций:
  • общая основная сумма — $450 млн;
  • купонная ставка — 10,5%;
  • срок погашения — 2029 год;
  • эмитент — дочерняя компания MHP Lux SA, зарегистрированная в Люксембурге;
  • гарантии на облигации предоставляют MHP SE, ее украинские дочерние компании и MHP Europe Limited.
Что дальше

Компания планирует использовать средства от размещения облигаций вместе со своим вкладом в $100 млн для тендерного выкупа и погашения облигаций MHP Lux SA 2026 года на сумму $550 млн со ставкой 6,95%.
Ожидается, что любые облигации 2026 года, которые не будут поданы в рамках тендерного предложения и выкуплены для погашения, будут погашены по нарицательной стоимости в соответствии с уведомлением о погашении, обнародованном одновременно с объявлением тендерного предложения, 18 февраля 2026 года.
Это позволит компании продолжать обеспечивать стабильную операционную деятельность и развивать бизнес в средне- и долгосрочной перспективе.
