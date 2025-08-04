МХП завершила соглашение о приобретении более 92% компании Grupo UVESA — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

МХП завершила соглашение о приобретении более 92% компании Grupo UVESA

24
МХП завершила соглашение о приобретении более 92% компании Grupo UVESA
МХП завершила соглашение о приобретении более 92% компании Grupo UVESA
Украинская аграрная компания МХП официально завершила сделку по покупке более 92% акций испанской компании UVESA — одного из крупнейших производителей мяса птицы и свинины в Испании.
Об этом Finance.ua сообщила пресс-служба компании.
Закрытие сделки стало возможным после того, как МХП:
  • получил все необходимые разрешения от антимонопольных органов в Украине, Испании, Саудовской Аравии, Сербии, Черногории и Косово;
  • а также согласование от Еврокомиссии относительно иностранных субсидий.
Первоначальное соглашение компании подписали еще в марте 2025 года.
После завершения всех формальностей МХП полностью рассчитался с продавцами и стал владельцем более 92% компании UVESA. Теперь украинская компания контролирует ключевые процессы и операционную деятельность UVESA в Испании.
Читайте также
По словам Юрия Косюка, основателя и CEO МХП, соглашение уже финализировано — компания переходит к этапу интеграции UVESA.
Интеграционный процесс будет сосредотачиваться на согласовании операционных процессов, обмене экспертизой и инвестициях в повышение эффективности и инновации. Компании также будут исследовать новые возможности экспорта и расширения своего присутствия на рынках Европы и Ближнего Востока.

Что известно о МХП

  • МХП — международная компания в сфере пищевых и агротехнологий. Обладает производственными мощностями в Украине и Юго-Восточной Европе. Акции МХП представлены на Лондонской фондовой бирже. Объединяет более 36 тысяч работников в Украине и за границей, входит в ТОП-20 лучших работодателей Украины по версии Forbes.
  • МХП экспортирует продукцию более чем в 70 стран мира. Земельный банк составляет 360 тысяч гектаров в 12 областях Украины. Компания является одним из крупнейших налогоплательщиков в агросекторе, в 2024 году МХП признана одним из самых крупных инвесторов страны по версии изданий Forbes и NV.
  • МХП — лидер по производству курятины в Европе и входит в ТОП-10 мировых производителей курятины по данным рейтинга WattPoultry. Компания развивает более 15 брендов пищевых продуктов и совместно с партнерами — несколько сетей, в том числе магазины «Мясомаркет» и заведения Döner Маркет.
  • Вместе со стратегическим партнером Благотворительным фондом «МХП-Громаді» компания поддерживает украинцев, развивает общины и сохраняет украинскую культуру. Для индивидуального сопровождения и комплексной поддержки военных, ветеранов и их семей реализует программу «МХП Поруч».
  • Основатель и CEO МХП — украинский бизнесмен Юрий Косюк.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems