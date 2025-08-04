МХП завершила соглашение о приобретении более 92% компании Grupo UVESA — Finance.ua

МХП завершила соглашение о приобретении более 92% компании Grupo UVESA Сегодня 11:42

МХП завершила соглашение о приобретении более 92% компании Grupo UVESA

Украинская аграрная компания МХП официально завершила сделку по покупке более 92% акций испанской компании UVESA — одного из крупнейших производителей мяса птицы и свинины в Испании.

Об этом Finance.ua сообщила пресс-служба компании.

Закрытие сделки стало возможным после того, как МХП:

получил все необходимые разрешения от антимонопольных органов в Украине, Испании, Саудовской Аравии, Сербии, Черногории и Косово;

а также согласование от Еврокомиссии относительно иностранных субсидий.

Первоначальное соглашение компании подписали еще в марте 2025 года.

После завершения всех формальностей МХП полностью рассчитался с продавцами и стал владельцем более 92% компании UVESA. Теперь украинская компания контролирует ключевые процессы и операционную деятельность UVESA в Испании.

По словам Юрия Косюка, основателя и CEO МХП, соглашение уже финализировано — компания переходит к этапу интеграции UVESA.

Интеграционный процесс будет сосредотачиваться на согласовании операционных процессов, обмене экспертизой и инвестициях в повышение эффективности и инновации. Компании также будут исследовать новые возможности экспорта и расширения своего присутствия на рынках Европы и Ближнего Востока.

Что известно о МХП

МХП — международная компания в сфере пищевых и агротехнологий. Обладает производственными мощностями в Украине и Юго-Восточной Европе. Акции МХП представлены на Лондонской фондовой бирже. Объединяет более 36 тысяч работников в Украине и за границей, входит в ТОП-20 лучших работодателей Украины по версии Forbes.

МХП экспортирует продукцию более чем в 70 стран мира. Земельный банк составляет 360 тысяч гектаров в 12 областях Украины. Компания является одним из крупнейших налогоплательщиков в агросекторе, в 2024 году МХП признана одним из самых крупных инвесторов страны по версии изданий Forbes и NV.

МХП — лидер по производству курятины в Европе и входит в ТОП-10 мировых производителей курятины по данным рейтинга WattPoultry. Компания развивает более 15 брендов пищевых продуктов и совместно с партнерами — несколько сетей, в том числе магазины «Мясомаркет» и заведения Döner Маркет.

Вместе со стратегическим партнером Благотворительным фондом «МХП-Громаді» компания поддерживает украинцев, развивает общины и сохраняет украинскую культуру. Для индивидуального сопровождения и комплексной поддержки военных, ветеранов и их семей реализует программу «МХП Поруч».

Основатель и CEO МХП — украинский бизнесмен Юрий Косюк.

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