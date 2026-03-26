МХП уплатил 10,3 млрд грн налогов в 2025 году
В 2025 году предприятия группы МХП перечислили в бюджеты всех уровней 10,3 млрд грн в виде налоговых начислений, взносов и сборов. Это на 36% больше, чем в 2024 году.
Об этом сообщила пресс-служба агрохолдинга.
За период полномасштабного вторжения, с 2022 по 2025 год включительно, объем налогов, уплаченных МХП, составил 28,5 млрд грн.
Читайте также
В течение полномасштабного вторжения объем уплаченных компанией налогов год от года растет как минимум на 25%.
Компания обеспечивает 32 тысячи рабочих мест в Украине.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что международная компания в сфере пищевых и агротехнологий «МХП» разместила евробонды на 450 млн долларов со ставкой 10,5% и сроком погашения в 2029 году. Эмитентом новых ценных бумаг стала дочерняя компания MHP Lux SA (Люксембург) с гарантиями материнской MHP SE и дочерних ее компаний в Украине.
Поделиться новостью
Также по теме
В ПриватБанке объяснили, почему у них такие высокие комиссии
Revolut увеличил прибыль почти на 60%
Суд взыскал с компании Фирташа 6 млн грн долга
США выплатят 1 млрд долл. французской компании за отказ от проектов морской ветровой энергетики
Почему Львов расторгает контракт на сооружение мусороперерабатывающего завода