Международные резервы выросли: в Нацбанке назвали причины — Finance.ua

Международные резервы выросли: в Нацбанке назвали причины
По состоянию на 1 апреля 2024 г. международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $43 762,7 млн. В марте они выросли на 18%.
Об этом сообщается на сайте Национального банка.
«Такая динамика обусловлена значительными (более $9 млрд) объемами поступлений от международных партнеров, которые превысили чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте», — говорится в сообщении.
Какие факторы определяли динамику международных резервов в течение марта
1. Поступление в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.
На валютные счета правительства в Национальном банке поступило $9 316,1 млн. Из этой суммы:
- $4 901,0 млн — от ЕС первый транш в рамках переходного финансирования по инструменту Ukraine Facility;
- $1 626,1 млн — от Всемирного банка под гарантии Японии и Великобритании;
- $1 471,5 млн — от Канады;
- $880,7 млн - от МВФ;
- $286,2 млн — от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ);
- $118,2 млн — грантовые средства от Японии, поступившие через Всемирный банк;
- $32,4 млн — грантовые средства от Сербии.
Актуальная информация о курсах валют в Украине
За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено $363,5 млн, из которых:
- $275,4 млн — обслуживание и погашение валютных ОВГЗ;
- $52,7 млн - обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;
- $35,4 млн — уплата долга перед другими международными кредиторами.
Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $728,5 млн.
2. Операции Национального банка на валютном рынке.
Нацбанк продал на валютном рынке $1 813,6 млн и выкупил в резервы $25,9 млн. Таким образом, чистая продажа валюты НБУ в марте составила $1 787,7 млн.
3. Переоценка денежных инструментов.
В марте, благодаря переоценке, стоимость финансовых инструментов увеличилась на $266,3 млн.
Текущий объем интернациональных резервов обеспечивает финансирование 5,8 месяца будущего импорта.
Напомним, ранее глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявлял, что НБУ продает доллары из своих резервов, чтобы компенсировать структурный дефицит валюты во время войны, предотвратить девальвацию гривны и поддержать макрофинансовую стабильность.
По его словам, международные резервы Украины являются исчерпывающими, а они необходимы для эффективного функционирования экономики и обеспечения обороноспособности, особенно в условиях открытости нашей экономики. В таком контексте значительная резервная безопасность важна для минимизации рисков в случае возникновения конфликтных ситуаций.
⚡ Finance.ua запускает бесплатную валютную рассылку для тех, кто следит за валютным рынком и хочет понимать и анализировать связанные с валютным курсом события. Получайте каждый понедельник самые важные обновления за неделю в мире валют, эксклюзивные финансовые советы и прогнозы по курсам на предстоящую неделю непосредственно на ваш почтовый ящик!
Поделиться новостью