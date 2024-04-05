Международные резервы выросли: в Нацбанке назвали причины — Finance.ua

Международные резервы выросли: в Нацбанке назвали причины Сегодня 16:15 — Казна и Политика

Международные резервы выросли: в Нацбанке назвали причины

По состоянию на 1 апреля 2024 г. международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $43 762,7 млн. В марте они выросли на 18%.

Об этом сообщается на сайте Национального банка.

«Такая динамика обусловлена ​​значительными (более $9 млрд) объемами поступлений от международных партнеров, которые превысили чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте», — говорится в сообщении.

Какие факторы определяли динамику международных резервов в течение марта

1. Поступление в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.

На валютные счета правительства в Национальном банке поступило $9 316,1 млн. Из этой суммы:

$4 901,0 млн — от ЕС первый транш в рамках переходного финансирования по инструменту Ukraine Facility;

$1 626,1 млн — от Всемирного банка под гарантии Японии и Великобритании;

$1 471,5 млн — от Канады;

$880,7 млн ​​- от МВФ;

$286,2 млн — от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ);

$118,2 млн — грантовые средства от Японии, поступившие через Всемирный банк;

$32,4 млн — грантовые средства от Сербии.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено $363,5 млн, из которых:

$275,4 млн — обслуживание и погашение валютных ОВГЗ;

$52,7 млн ​​- обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;

$35,4 млн — уплата долга перед другими международными кредиторами.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $728,5 млн.

2. Операции Национального банка на валютном рынке.

Нацбанк продал на валютном рынке $1 813,6 млн и выкупил в резервы $25,9 млн. Таким образом, чистая продажа валюты НБУ в марте составила $1 787,7 млн.

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3. Переоценка денежных инструментов.

В марте, благодаря переоценке, стоимость финансовых инструментов увеличилась на $266,3 млн.

Текущий объем интернациональных резервов обеспечивает финансирование 5,8 месяца будущего импорта.

Напомним, ранее глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявлял , что НБУ продает доллары из своих резервов, чтобы компенсировать структурный дефицит валюты во время войны, предотвратить девальвацию гривны и поддержать макрофинансовую стабильность.

По его словам, международные резервы Украины являются исчерпывающими, а они необходимы для эффективного функционирования экономики и обеспечения обороноспособности, особенно в условиях открытости нашей экономики. В таком контексте значительная резервная безопасность важна для минимизации рисков в случае возникновения конфликтных ситуаций.

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