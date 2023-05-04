Международные резервы Украины выросли до $35,9 миллиарда — это одиннадцатилетний максимум
По состоянию на 1 мая 2023 года международные резервы Украины составили $35 943,2 миллиона. Такой объем резервов рекордный за последние 11 лет.
Об этом сообщил Национальный банк Украины 4 мая.
В апреле резервы выросли на 13% благодаря поступлениям от международных партнеров на фоне того, что Нацбанк снизил продажи валюты.
Так, в прошлом месяце в пользу правительства поступило 5,9 миллиарда долларов. Из них:
- $2,7 млрд — в рамках новой программы расширенного финансирования МВФ;
- $1,7 млрд — макрофинансовая помощь от ЕС;
- $1,3 млрд — от Соединенных Штатов через трастовый фонд Всемирного банка.
Кроме того, четвертый месяц подряд снижаются объемы валюты, которую Нацбанк продает на валютном рынке.
Речь идет о значительном разовом целенаправленном влиянии центрального банка на валютный рынок и валютный курс. Тогда НБУ продает крупную партию иностранной валюты для урегулирования курса иностранных валют в интересах государства. Такую динамику в течение апреля обусловили, в частности, отраслевые факторы — уменьшение импорта энергоресурсов, увеличение продаж валюты для проведения посевной и активизация работы горно-металлургических предприятий.
Напомним, по состоянию на 1 декабря 2022 года международные резервы Украины впервые превысили довоенный уровень. Международные резервы Украины превысили довоенный уровень и достигли почти $28 миллиардов.
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