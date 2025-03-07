Международные резервы Украины сократились: что на это повлияло — Finance.ua

Международные резервы Украины сократились: что на это повлияло Сегодня 11:43 — Казна и Политика

Международные резервы Украины сократились: что на это повлияло

По состоянию на 1 марта 2025 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составляли $40,146 млрд. В феврале они снизились на 6,7%.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

«Такая динамика обусловлена ​​валютными интервенциями НБУ и долговыми выплатами страны в иностранной валюте. Эти операции были лишь частично компенсированы поступлениями от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (валютные ОВГЗ) на фоне отсутствия поступлений от международных партнеров. Несмотря на уменьшение, объем международных резервов остается достаточным для сохранения стабильности валютного рынка.

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Динамику резервов определял ряд факторов

1. Операции Национального банка на валютном рынке Украины.

В феврале по сравнению с январем 2025 года чистая продажа валюты Национальным банком уменьшилась на 19,4%. Согласно балансовым данным, НБУ продал на валютном рынке $3,023 млрд и выкупил в резервы $0,5 млн.

2. Поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.

На валютные счета правительства Украины в НБУ в феврале поступило $255,0 млн от размещения валютных ОВГЗ.

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Правительство провело выплаты за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте на сумму $341,6 млн, в частности:

$275,3 млн — долг перед Всемирным банком;

$54,1 млн — долг перед другими международными кредиторами Украины;

$12,2 млн — обслуживание валютных ОВГЗ.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $428,9 млн.

3. Переоценка финансовых инструментов (из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют).

В феврале, благодаря переоценке, стоимость финансовых инструментов увеличилась на $673,4 млн.

Нынешний объем международных резервов обеспечивает финансирование 4,9 месяца будущего импорта.

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