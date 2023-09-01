Международные резервы могут несколько упасть на фоне продажи валюты Нацбанком — нардеп — Finance.ua
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Международные резервы могут несколько упасть на фоне продажи валюты Нацбанком — нардеп

Валюта
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Международные резервы могут несколько упасть на фоне продажи валюты Нацбанком — нардеп
Международные резервы могут несколько упасть на фоне продажи валюты Нацбанком — нардеп
Находящиеся на рекордном уровне международные резервы Украины могут несколько упасть на фоне продажи валюты Национальным банком. Об этом сообщил в пятницу народный депутат по финансовому комитету Ярослав Железняк.
«По валютным интервенциям. В августе они были самыми большими за полгода. И Нацбанк продал -2,36 млрд долл. Учитывая, что международной помощи к нам за август пришло меньше (+1,7 млрд долл.), то возможно некоторое падение международных резервов. Что мы можем себе позволить, ведь они на рекордном уровне», — написал Железняк в Telegram.
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Как отметил член Совета НБУ Богдан Данилишин в экспертном комментарии, существенное сокращение предложения иностранной валюты со стороны клиентов банков, даже несмотря на снижение спроса на нее, обусловило увеличение чистого спроса на иностранную валюту на межбанковском валютном рынке Украины. «Соответственно чистая продажа иностранной валюты Национальным банком с целью сбалансирования рынка увеличилась на прошлой неделе до 589 млн долларов США (по сравнению с 406 млн долларов неделей ранее)», — написал Данилишин в Facebook.
В то же время, по его словам, «объем международных резервов Украины остается достаточным для удовлетворения потребностей страны в иностранной валюте и поддержания стабильности на валютном рынке».

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По материалам:
УНН
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