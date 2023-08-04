Международные резервы на конец 2025 года составят $44,1 миллиарда — Finance.ua

Международные резервы на конец 2025 года составят $44,1 миллиарда Сегодня 16:13 — Казна и Политика

Международные резервы на конец 2025 года составят $44,1 миллиарда

По оценкам Национального банка, международные резервы на конец 2025 года составят 44,1 млрд дол. США.

«Международная финансовая помощь будет оставаться основным источником устойчивого роста резервов на прогнозном горизонте. По состоянию на конец 2025 года они составят 44,1 млрд долл.», — говорится в сообщении.

В документе отмечается, что во ІІ квартале 2023 года дефицит валюты на рынке существенно сократился. Среди основных причин: более низкий импорт энергоносителей и меньшие объемы снятия наличных денег за рубежом. Эти факторы компенсировали сокращение экспорта, вызванное торможением работы «зернового коридора» россией и торговыми ограничениями со стороны отдельных стран ЕС. В то же время, благодаря значительной международной помощи, резервы выросли до рекордного уровня — 39 млрд дол.

«В течение следующих лет дефицит валюты частного сектора будет сохраняться значительным прежде всего из-за ограниченного потенциала возобновления экспорта и существенной потребности в импорте для послевоенного восстановления», — отмечается в отчете.

Справка Finance.ua:

по состоянию на 1 июля 2023 г. международные резервы Украины по предварительным данным составили $38 999,5 млн. В июне они выросли на 4,5% и обновили рекордный показатель за всю историю независимости Украины. До этого результата максимальным был уровень, зафиксированный 1 мая 2011 года — $38 351,7 млн;

поддержка ВСУ и противостояние россии в развязанной ею войне обходится Украине около 2 триллионов гривен.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.