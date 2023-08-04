Международные резервы на конец 2025 года составят $44,1 миллиарда — Finance.ua
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Международные резервы на конец 2025 года составят $44,1 миллиарда

Казна и Политика
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Международные резервы на конец 2025 года составят $44,1 миллиарда
Международные резервы на конец 2025 года составят $44,1 миллиарда
По оценкам Национального банка, международные резервы на конец 2025 года составят 44,1 млрд дол. США.
Об этом говорится в Инфляционном отчете за июль 2023 года.
«Международная финансовая помощь будет оставаться основным источником устойчивого роста резервов на прогнозном горизонте. По состоянию на конец 2025 года они составят 44,1 млрд долл.», — говорится в сообщении.
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В документе отмечается, что во ІІ квартале 2023 года дефицит валюты на рынке существенно сократился. Среди основных причин: более низкий импорт энергоносителей и меньшие объемы снятия наличных денег за рубежом. Эти факторы компенсировали сокращение экспорта, вызванное торможением работы «зернового коридора» россией и торговыми ограничениями со стороны отдельных стран ЕС. В то же время, благодаря значительной международной помощи, резервы выросли до рекордного уровня — 39 млрд дол.
«В течение следующих лет дефицит валюты частного сектора будет сохраняться значительным прежде всего из-за ограниченного потенциала возобновления экспорта и существенной потребности в импорте для послевоенного восстановления», — отмечается в отчете.

Справка Finance.ua:

  • по состоянию на 1 июля 2023 г. международные резервы Украины по предварительным данным составили $38 999,5 млн. В июне они выросли на 4,5% и обновили рекордный показатель за всю историю независимости Украины. До этого результата максимальным был уровень, зафиксированный 1 мая 2011 года — $38 351,7 млн;
  • поддержка ВСУ и противостояние россии в развязанной ею войне обходится Украине около 2 триллионов гривен.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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