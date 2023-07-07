Валютні резерви НБУ досягли рекордних $39 млрд — Finance.ua

Валютні резерви НБУ досягли рекордних $39 млрд
Станом на 1 липня 2023 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили $38 999,5 млн. У червні вони зросли на 4,5% та оновили рекордний показник за всю історію незалежності України. До цього результату максимальним був рівень, зафіксований 1 травня 2011 року — $38 351,7 млн.
Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.
Читайте також: Є хвилинка? Опитування від Finance.ua
«Упродовж червня 2023 року міжнародні резерви продовжували зростати завдяки стійким та ритмічним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті», — сказано в повідомленні.
Динаміку міжнародних резервів визначала низка чинників
1. Надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу
На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло $4 286,4 млн. З цієї суми:
- $1648,3 млн — макрофінансова допомога від ЄС;
- $1199,7 млн — від Сполучених Штатів (через трастовий фонд Світового банку);
- $886 млн — другий транш за програмою розширеного фінансування з Міжнародним валютним фондом;
- $468,4 млн — від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП);
- $69,1 млн — від Світового банку;
- $15 млн — від уряду Фінляндії.
За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті Уряд України виплатив $704,7 млн, з яких: $595,9 млн — за обслуговування та погашення валютних ОВДП, $52,8 млн — боргу перед Світовим банком, решта — боргу перед іншими міжнародними кредиторами.
Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $171,7 млн.
2. Операції Національного банку на валютному ринку України
У червні 2023 року Національний банк (відповідно до балансових даних) продав на валютному ринку $1 862,9 млн та викупив до резервів — $49,6 млн. Отже, чистий продаж валюти НБУ минулого місяця знизився порівняно з травнем до $1 813,3 млн.
Надходження від міжнародних партнерів і надалі залишалися помітно більшими, ніж обсяги інтервенцій НБУ з продажу валюти, що здійснювалися для покриття різниці між попитом і пропозицією на валютному ринку України.
3. Переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют)
У червні внаслідок переоцінки вартість фінансових інструментів збільшилася на $81,3 млн.
Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,2 місяця майбутнього імпорту.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поділитися новиною