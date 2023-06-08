Международные партнеры предоставили водоканалам Украины более $170 млн помощи — Finance.ua

Международные партнеры предоставили водоканалам Украины более $170 млн помощи Сегодня 10:32 — Казна и Политика

Международные партнеры предоставили водоканалам Украины более $170 млн помощи

Президент Ассоциации Укрводоканалэкология Дмитрий Новицкий сообщил, что международные партнеры уже предоставили украинским водоканалам помощь более чем на 170 миллионов долларов, что позволяет поддерживать их работу в условиях военных действий.

Об этом он рассказал на брифинге 7 июня.

«К нам от водоканалов поступило еще запросов на 310 млн долларов, которые мы уже передали иностранным организациям. Они прорабатываются. Речь идет о первоочередных мерах, которые помогут поддержать работу предприятий», — отметил Новицкий.

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По его словам, иностранные партнеры готовы и дальше помогать водоканалам, но для этого украинская сторона должна выполнить «домашнюю работу» и обеспечить текущую работу этих предприятий, что требует определения устойчивых источников финансирования.

Как известно, в результате полномасштабного вторжения в Украине разрушено более 800 километров водопроводных и 244 км канализационных сетей, а также уничтожено/повреждено около 70 насосных станций и 23 очистных сооружений.

Напомним, Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры будет отвечать за строительство водопроводов к пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС городам и селам.

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