Международные партнеры предоставили водоканалам Украины более $170 млн помощи — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Международные партнеры предоставили водоканалам Украины более $170 млн помощи

Казна и Политика
23
Международные партнеры предоставили водоканалам Украины более $170 млн помощи
Международные партнеры предоставили водоканалам Украины более $170 млн помощи
Президент Ассоциации Укрводоканалэкология Дмитрий Новицкий сообщил, что международные партнеры уже предоставили украинским водоканалам помощь более чем на 170 миллионов долларов, что позволяет поддерживать их работу в условиях военных действий.
Об этом он рассказал на брифинге 7 июня.
«К нам от водоканалов поступило еще запросов на 310 млн долларов, которые мы уже передали иностранным организациям. Они прорабатываются. Речь идет о первоочередных мерах, которые помогут поддержать работу предприятий», — отметил Новицкий.
Читайте также
По его словам, иностранные партнеры готовы и дальше помогать водоканалам, но для этого украинская сторона должна выполнить «домашнюю работу» и обеспечить текущую работу этих предприятий, что требует определения устойчивых источников финансирования.
Как известно, в результате полномасштабного вторжения в Украине разрушено более 800 километров водопроводных и 244 км канализационных сетей, а также уничтожено/повреждено около 70 насосных станций и 23 очистных сооружений.
Напомним, Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры будет отвечать за строительство водопроводов к пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС городам и селам.

Подрыв Каховской ГЭС: угрозы и экономические последствия

По материалам:
Корреспондент.net
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.