Международные банки отказываются обслуживать российские IT-компании — Finance.ua

Международные банки отказываются обслуживать российские IT-компании Сегодня 19:47 — Мир

Крупные зарубежные банки начали отказывать в проведении транзакций попавшим под санкции Украины российским ІТ-компаниям.

Об этом «Известиям» сообщил источник в компании из списка санкций, передает российский Forbes.

По словам источника в подсанкционной компании, гонконгский банк HSBC отказал компании в проведении оплаты зарубежному партнеру, сославшись на решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, опубликованное в комплаенс-базе Dow Jones.

С аналогичными проблемами в нескольких иностранных кредитных организациях столкнулись IT-интегратор «Крок» и дистрибьютор электроники OCS Distribution, также находящиеся под украинскими санкциями.

Отмечается, что ограничения Украины повлияли и на физлиц: им, например, стали отказывать в открытии счетов в банках Армении и Турции.

Напомним, Кипр принял жесткие меры в отношении лиц и компаний, которые, по данным США и Великобритании, помогали российским олигархам обходить санкции, введенные из-за развязанной рф войны в Украине.

Фінансовий клуб По материалам:

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