Международная система IELTS отменяет в россии экзамены по английскому языку — Finance.ua

Международная система IELTS отменяет в россии экзамены по английскому языку

Сегодня 06:12 — Мир

Международная система IELTS отменяет в россии экзамены по английскому языку

Международная система оценки знаний английского языка IELTS отменяет экзамены на территории России.

Об этом пишет российское издание «Ъ».

Тех, кто планировал сдавать тест, уже предупредили об отмене экзаменационных сессий.

«В результате обострения внешнеполитических обстоятельств все экзаменационные сессии IELTS приостановлены на территории российской федерации по решению владельцев экзамена IELTS — British Council & Cambridge Assessment English», — говорится в письме сети школ BKC.

Компания предлагает оперативно перенести средства, уплаченные за экзамен, на курсы подготовки к нему. Иначе деньги заморозят до возобновления первых экзаменационных сессий в россии.

«К сожалению, в настоящее время у нас нет информации о точных сроках появления новых доступных дат для регистрации, но мы будем прилагать усилия для скорейшей организации вашего экзамена», — говорят в компании.

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