Международная система IELTS отменяет в россии экзамены по английскому языку — Finance.ua

Тех, кто планировал сдавать тест, уже предупредили об отмене экзаменационных сессий.
«В результате обострения внешнеполитических обстоятельств все экзаменационные сессии IELTS приостановлены на территории российской федерации по решению владельцев экзамена IELTS — British Council & Cambridge Assessment English», — говорится в письме сети школ BKC.
Компания предлагает оперативно перенести средства, уплаченные за экзамен, на курсы подготовки к нему. Иначе деньги заморозят до возобновления первых экзаменационных сессий в россии.
«К сожалению, в настоящее время у нас нет информации о точных сроках появления новых доступных дат для регистрации, но мы будем прилагать усилия для скорейшей организации вашего экзамена», — говорят в компании.