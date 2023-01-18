Международная гуманитарная помощь: какие страны и сколько предоставили (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Международная гуманитарная помощь: какие страны и сколько предоставили (инфографика)

19
В прошлом году Украина получила миллиарды долларов и сотни тысяч тонн гуманитарной помощи. Точные объемы назвать сложно, поскольку помощь оказывают правительства государств, крупнейшие международные организации, благотворительные фонды и частные лица со всего мира. Помощь закупают и внутри страны, но единой системы, которая сводила бы вместе все данные, нет. Об этом пишет «Честно».
В безусловных лидерах по количеству помощи — США. Это данные проекта «Ukraine Support Tracker».
Международная гуманитарная помощь: какие страны и сколько предоставили (инфографика)
По информации МИД, в разрезе международных организаций гуманитарную помощь оказывала в основном ООН, которая развернула в Украине одну из своих крупнейших гуманитарных операций, а также существенно увеличила присутствие агентств, программ и фондов. Система ООН направила в Украину более 4,5 млрд долларов.
Международная гуманитарная помощь: какие страны и сколько предоставили (инфографика)

Справка Finance.ua:

  • По данным Министерства финансов, за 2022 год Украина получила около 27,5 млрд долларов денежной помощи. В НБУ подсчитали, что к концу года эта сумма может превысить 31 млрд долларов. Крупнейшим партнером Украины можно назвать Соединенные Штаты Америки. Еще в марте Джо Байден согласовал грант в 13,6 млрд долларов, из которых уже поступило 10 млрд долларов.
  • В 2023 году ЕС согласовал выделение Украине 18 миллиардов евро помощи. Некоторые страны Евросоюза, в частности, Чехия, уже признали, что этого недостаточно. Об этом сказал министр финансов Чехии Збинек Станджура, передает Euractiv.

Сколько денег получила Украина от партнеров за 2022 год

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.