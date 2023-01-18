Международная гуманитарная помощь: какие страны и сколько предоставили (инфографика) — Finance.ua

Международная гуманитарная помощь: какие страны и сколько предоставили (инфографика) Сегодня 16:00

В прошлом году Украина получила миллиарды долларов и сотни тысяч тонн гуманитарной помощи. Точные объемы назвать сложно, поскольку помощь оказывают правительства государств, крупнейшие международные организации, благотворительные фонды и частные лица со всего мира. Помощь закупают и внутри страны, но единой системы, которая сводила бы вместе все данные, нет. Об этом пишет « Честно ».

В безусловных лидерах по количеству помощи — США. Это данные проекта «Ukraine Support Tracker».

По информации МИД, в разрезе международных организаций гуманитарную помощь оказывала в основном ООН, которая развернула в Украине одну из своих крупнейших гуманитарных операций, а также существенно увеличила присутствие агентств, программ и фондов. Система ООН направила в Украину более 4,5 млрд долларов.

Справка Finance.ua:

По данным Министерства финансов, за 2022 год Украина получила около 27,5 млрд долларов денежной помощи. В НБУ подсчитали, что к концу года эта сумма может превысить 31 млрд долларов. Крупнейшим партнером Украины можно назвать Соединенные Штаты Америки. Еще в марте Джо Байден согласовал грант в 13,6 млрд долларов, из которых уже поступило 10 млрд долларов.

В 2023 году ЕС согласовал выделение Украине 18 миллиардов евро помощи. Некоторые страны Евросоюза, в частности, Чехия, уже признали, что этого недостаточно. Об этом сказал министр финансов Чехии Збинек Станджура, передает Euractiv.



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