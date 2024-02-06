Международная доставка водительского удостоверения расширилась: в каких странах доступна услуга — Finance.ua

Международная доставка водительского удостоверения расширилась: в каких странах доступна услуга Сегодня 16:00 — Личные финансы

Международная доставка водительского удостоверения расширилась: в каких странах доступна услуга

Международная доставка водительских прав с 6 февраля стала доступна в Словении, Хорватии, Черногории, Бельгии и Швейцарии. В целом украинцы могут воспользоваться этой услугой уже в 22 странах Европы.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

«Международную доставку водительских прав мы запустили почти 4 месяца назад. На сегодняшний день услугой уже воспользовались более 3500 граждан. Наибольшее количество заказов в ​​Польше — около 70%», — отметил министр внутренних дел Игорь Клименко.

По его словам, в связи с большим спросом расширяется список стран, куда можно заказать обмен водительского удостоверения. Теперь международная доставка доступна еще в 5 европейских государств — Словению, Хорватию, Черногорию, Бельгию и Швейцарию.

Кто сможет воспользоваться услугой

Услугой международной доставки могут воспользоваться те водители, которые хотят обменять свое удостоверение, полученное впервые на 2 года, потеряли или повредили этот документ, или изменили персональные данные.

Как воспользоваться услугой

Для заказа опции необходимо войти в Кабинет водителя и авторизироваться. Далее указать причину обмена водительского удостоверения, ввести адрес доставки и оплатить услугу.

После этого заявка автоматически поступает в сервисный центр МВД и обрабатывается администратором.

Готовое удостоверение ГП «Инфотех» передает Укрпочте, которая отправляет его за границу по указанному адресу. Международная доставка производится около 15 дней.

Стоимость услуги

Ориентировочная стоимость водительского удостоверения — 515 грн за бланк и админуслугу.

Логистические расходы почтовым перевозчиком за границу будут составлять — 960 грн.

Напомним, в 2024 году водителям начнут выдавать водительские права нового образца. От водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспортного средства действующего образца новые водительские права и свидетельства будут отличаться дополнительными элементами защиты;

Справка Finance.ua:

международная доставка водительских прав также осуществляется в следующие страны: в Польшу, Германию, Венгрию, Молдову, Словакию, Румынию, Испанию, Литву, Латвию, Эстонию, Чехию, Италию, Болгарию, Францию, Нидерланды, Турцию и Австрию;

во время военного положения украинцы могут пользоваться просроченными водительскими удостоверениями.

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