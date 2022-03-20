Metro угрожал остановить бизнес в Украине из-за требований прекратить работу в россии, - Дубилет — Finance.ua
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Metro угрожал остановить бизнес в Украине из-за требований прекратить работу в россии, - Дубилет

Сегодня 15:15Фондовый рынок
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Центральный офис немецкого ритейлера Metro со штаб-квартирой в Дюссельдорфе угрожал своему украинскому подразделению санкциями.
Об этом в своем телеграм-канале сообщил экс-министр Кабинета министров и один из основателей Monobank Дмитрий Дубилет.
По его словам, украинское подразделение Metro с первого дня войны стало обращаться в немецкий офис с требованием закрыть бизнес в россии.
«Первоначально они получили ответное бла-бла письмо о том, что они не считают, что их продажи в россии имеют влияние на войну. И вообще, мол, они жертвуют деньги в ООН...» — говорит он.
Но потом украинскому офису стали угрожать, что если они не прекратят давление, то Украина будет отключена от централизованных закупок и поставок товара, что может привести к полной остановке бизнеса в Украине.
Решение оставаться в россии Совет директоров принимал без обсуждения с сотрудниками. Всех просто поставили перед фактом, передает информацию сотрудников Metro Украина Дубилет. Кроме того, в 2014 году Metro AG не отказалась от работы в аннексированном Крыму. А перерегистрировала два магазина в Симферополе и Севастополе на отдельное российское юридическое лицо, чтобы избежать санкций.
Ранее украинское подразделение компании сообщило, что 2 марта Совет директоров Metro Украина обратился с официальным письмом от имени всех сотрудников к руководству Metro AG в Дюссельдорфе с требованием незамедлительно закрыть бизнес на территории россии. От штаб-квартиры украинцы получили негативный ответ, со ссылкой на то, что 10 тыс. сотрудников в россии останутся без работы. Мол, санкции, которые вводит цивилизованный мир в ответ на агрессию россии, должны влиять на руководство страны и ее экономику, а не на население.
Metro Украина категорически не согласна с позицией своей материнской компании, добавляют в пресс-службе сети.
«Наша позиция относительно необходимости закрытия бизнеса Metro в россии остается неизменной», — сказано в сообщении компании.
По материалам: НВ
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