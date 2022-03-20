Швейцарский гендиректор Nestle призвал украинский офис дружить с российским — Дубилет

Сегодня 12:16 — Фондовый рынок

СЕО швейцарской компании Nestle, отказывающейся уходить с российского рынка, Марк Шнайдер уже после начала войны призвал украинский офис дружить с российским.

Об этом на своем Facebook написал бизнесмен и экс-министр Кабмина Дмитрий Дубилет со ссылкой на сотрудников львовского офиса Nestle.

«В Nestle во Львове есть офис, и, судя по рассказам его сотрудников, там происходит настоящая драма. Конечно, как только началась война, львовский офис сразу начал заваливать швейцарцев требованиями прекратить бизнес в россии. В ответ, как мне рассказали несколько человек, СЕО компании Марк Шнайдер призвал украинский офис дружить с российским», — пишет Дубилет.

Он также пояснил, что до начала войны сотрудники львовского офиса в частности обслуживали определенные аспекты работы российского офиса и с ее началом сразу прекратили это делать. Главный офис тогда попросил их передать дела в отношении россии другому офису, на что украинцы, конечно, также ответили отказом.

«Nestle — это мое первое место работы, которым я всегда гордилась. А сейчас могу сказать только, что Nestle — это самое большое разочарование в моей жизни», — процитировал бизнесмен прямую речь одной сотрудницы Nestle.

В то же время Дубилет считает позицию Nestle по отношению к россии странной, поскольку на россию у них приходится всего 2% доходов, а после падения рубля будет еще меньше.

«Компания заявила, что прекращает бизнес в России, кроме как по essential products — типу детского питания или корма для животных. Вот это слово essential меня прям бесит. Так компания будто пытается показать, что они это делают не из-за денег, а из-за гуманистического аспекта (разве вам не жалко детей или милых зверушек?)», — написал он.

При этом он напоминает, что на сайте компании приводится их официальное заявление по поводу войны.

«Как и многие другие компании, они начинают с того, что они „shocked and deeply saddened“. Но, например, когда они пишут об „invasion of Ukraine“, они даже не пишут russian invasion», — констатировал Дубилет.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью