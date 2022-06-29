«Метинвест» рассматривает возможность строительства нового завода в Болгарии или Италии — Finance.ua

«Метинвест» рассматривает возможность строительства нового завода в Болгарии или Италии Сегодня 11:33 — Фондовый рынок

Группа «Метинвест» рассматривает возможность строительства нового завода в Болгарии или Италии.

Об этом говорится в сообщении «Метинвеста».

«У нас уже есть бизнес за пределами Украины: два завода в Италии, завод в Болгарии, завод в Великобритании, шахты в США. Также есть крупная трейдинговая компания, которая по всему миру продает нашу продукцию. Мы уже инвестировали, и у нас в повестке дня стояли инвестиции в крупный завод в Италии, который мы планировали построить в ближайшие 3-4 года. Однако проблема в том, что он базировался на поставках слябов от „Азовстали“, а в Италии мы должны перерабатывать их на конечную продукцию. Сейчас это сложнее, потому что нужно искать синергию с активами, которые есть в компании. К примеру, мы рассматриваем перспективу построить новый завод в Болгарии или в той же Италии», — сказал гендиректор «Метинвеста» Юрий Рыженков.

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При этом, по его словам, при строительстве нового предприятия необходимо быть уверенным, что группа сможет доставлять железную руду из Кривого Рога.

«Теперь это возможно, но не гарантировано. То есть, мы рассматриваем разные сценарии. Наша технологическая стратегия подразумевает инвестиции как в Украине, так и в других странах», — добавил он.

Справка Finance.ua:

бизнесмен Ринат Ахметов подал иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против россии о возмещение ущерба за грубые нарушения его прав собственности в ходе неспровоцированной военной агрессии рф против Украины;

в мае Ахметов заявил, что довоенная капитализация пострадавших и уничтоженных активов компании System Capital Management составляла 20 млрд долларов;

основными акционерами группы «Метинвест» являются SCM (71,24%) и группа «Смарт-холдинг» (23,76%), которые принимают участие в управлении «Метинвестом» на партнерских началах;

100% акций SCM принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову.

Українські Новини По материалам:

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