Компенсация ущерба: Ахметов подал иск против россии в Европейский суд по правам человека — Finance.ua

Компенсация ущерба: Ахметов подал иск против россии в Европейский суд по правам человека Сегодня 13:10 — Криминал

Миллиардер Ринат Ахметов подал иск в Европейский суд по правам человека против рф относительно компенсации за грубые нарушения его прав собственности во время неспровоцированной военной агрессии россии против Украины.

«Кроме бесчисленных человеческих страданий российское вторжение привело к массовым разрушениям украинской инфраструктуры. Бомбардировка российской артиллерией металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе с целью уничтожения последнего оплота украинского сопротивления в этом городе стали для всего международного сообщества свидетельством неуважения со стороны россии к нормам международного права и прав человека.

Как владелец «Азовстали» и многих других промышленных предприятий, ставших целью российских вооруженных сил, вторгшихся в Украину, господин Ахметов делает все возможное для привлечения россии к ответственности за разрушения, которые она сеет на территории Украины", — говорится в сообщении SCM.

Отмечается, что Ахметов подал иск о принятии срочных обеспечительных мер, предотвращающих дальнейшую блокаду, мародерство, перенаправление потоков и уничтожение со стороны россии зерновых и стали, изготовленной предприятиями SCM.

«Ахметов просит суд четко дать россии понять, что ее действия, способствующие ухудшению продовольственного кризиса, и шаги, предпринимаемые с целью нанесения дальнейшего ущерба украинской экономике, недопустимы», — добавили в SCM.

Учитывая неотложность и серьезность ситуации, Ахметов попросил придать делу приоритетный статус.

Как сообщили в SCM, за нарушение прав собственности Ахметов требует от рф возмещения ущерба, и хотя точная сумма компенсации еще не может быть определена из-за продолжающейся войны, предполагается, что Россия должна выплатить бизнесмену миллиарды долларов за нарушение его прав человека.

Економічна Правда По материалам:

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