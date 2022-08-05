Meta впервые разместит облигации — Finance.ua

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Meta впервые разместит облигации

Фондовый рынок
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Meta впервые разместит облигации
Meta впервые разместит облигации
Американская Meta Platforms впервые в истории компании выпустила предложение корпоративных облигаций.
Об этом сообщает MarketWatch.
Пока в компании не раскрывают ни объемы выпуска бондов, ни ценовой диапазон.
Вырученные от продажи ценных бумаг доходы будут использованы для общих корпоративных целей, которые могут включать капитальные расходы, выкуп обыкновенных акций, приобретения или инвестиции, сообщает Meta в нормативной заявке.
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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings присвоило Meta рейтинг AA- в среду, подтвердив «стабильный» прогноз.
«Наш стабильный прогноз отражает наше ожидание примерно стабильного роста доходов в течение следующих 12-18 месяцев из-за замедления экономической среды, но остатки наличных останутся высокими без кредитного плеча», — говорится в пресс-релизе S&P.
Кроме того, международное агентство Moody’s Investors Service присвоило Meta рейтинг эмитента на уровне А1.
В отличие от многих других крупных технологических компаний, которые, несмотря на наличие больших объемов средств, привлекали значительные суммы размещения бондов по низким ставкам, Meta ранее не выходила на облигационный рынок. По данным агентства Bloomberg, это одна из 18 компаний в S&P 500, не имеющая непогашенной краткосрочной или долгосрочной задолженности, за исключением обязательств по аренде.
Объем свободных средств и их эквивалента в Meta оценивается примерно в $40,5 млрд, по данным на конец второго квартала. Рыночная стоимость компании с начала этого года упала на 49,5% (до $455,9 млрд). Для сравнения, фондовый индекс S&P 500 потерял 12,8% за этот период.
По материалам:
Економічна Правда
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