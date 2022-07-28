Общий доход Mета впервые в истории упал на 1% — Finance.ua

Общий доход Mета впервые в истории упал на 1% Сегодня 21:28 — Фондовый рынок

В последние несколько месяцев компания-владелец Facebook, WhatsApp и Instagram фиксирует падение продаж рекламы, что привело к первому годовому снижению дохода в истории. Компания обвиняет в финансовых потерях падение курса евро.

Об этом сообщает TechCrunch.

Доход компании составил 28,82 млрд долларов, что на 1% меньше по сравнению с 29,07 млрд долларов во втором квартале 2021 года.

Как считают в компании, такое падение вызвано колебанием курса валюты.

«Тенденции валютных курсов оказали значительное влияние во 2-м квартале, в частности обесценивание евро по отношению к доллару. При постоянной валюте мы увидели бы рост дохода на 3% за год», — заявила главный операционный директор Шерил Сендберг.

Кроме того, еще одной причиной снижения дохода стали нововведения, происходящие сейчас в Facebook и Instagram. Обе соцсети меняют алгоритм, чтобы быть похожими на TikTok. Изменения подверглись мощной критике от пользователей, что может привести к дальнейшим финансовым проблемам. Однако генеральный директор Meta Марк Цукерберг сообщил, что компания не остановится.

«Сейчас наш искусственный интеллект рекомендует около 15% содержания в ленте в Facebook и чуть больше в ленте Instagram от людей, групп или аккаунтов, на которые вы не подписаны. Мы ожидаем, что к концу следующего года эти цифры вырастут более чем вдвое», — сказал Цукерберг.

Еще одним источником затрат для компании Meta стало создание виртуальной реальности. По словам генерального директора Meta, эти расходы «закладывают основу для великого 2030 года». Именно в этот год Цукерберг прогнозирует глобальные изменения для человечества.

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