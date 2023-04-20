Meta сократит тысячи инженеров и других технических работников — Finance.ua

Meta сократит тысячи инженеров и других технических работников
Компания Meta готовится начать сокращения среди высококвалифицированных сотрудников, включая инженеров и других технических работников.
Во внутренней служебной записке, полученной The Washington Post, руководитель отдела кадров Meta Лори Голер написала, что компания начинает уведомлять работников об увольнении. Сокращения коснутся Facebook, WhatsApp, Instagram и Reality Labs, где работают над разработкой виртуальной реальности и оборудованием Quest.
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Этот шаг — часть кампании по сокращению издержек, которая в итоге приведет к сокращению 10 тысяч должностей в компании. Следующий раунд сокращений пройдет в мае.
В служебной записке, разосланной менеджерам, отмечается, что команды будут реорганизованы.
Компания планирует уволить тысячи высококвалифицированных сотрудников, таких как инженеры и другой технический персонал, которые помогают создавать продукты компании.
Напомним, в июле 2022 года соцсеть Facebook впервые в истории сообщила о снижении дохода. В тот же месяц директор по продуктам Meta Крис Кокс предупредил сотрудников о «трудных временах».
После первого раунда сокращений в ноябре 2022 года Марк Цукерберг сказал остальным сотрудникам, что компания сделала это, чтобы «свести к минимуму вероятность подобных масштабных увольнений в обозримом будущем».
В конце февраля газета The Washington Post писала, что Meta планирует новые сокращения, а также хочет перевести некоторых руководителей на более низкие должности без прямых подчиненных, чтобы уравнять уровни управления между генеральным директором Meta Марком Цукербергом и стажерами компании.
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