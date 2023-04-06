Meta выпустила модель искусственного интеллекта, которая идентифицирует элементы на изображениях — Finance.ua

Meta выпустила модель искусственного интеллекта, которая идентифицирует элементы на изображениях Сегодня 22:08 — Технологии&Авто

Meta выпустила модель искусственного интеллекта, которая идентифицирует элементы на изображениях

Компания Meta обнародовала модель искусственного интеллекта (ИИ), которая может выделять отдельные объекты внутри изображения.

Об этом сообщает Reuters

Также компанией был обнародован набор данных аннотаций изображений, который, по информации Meta, самый большой в своем роде.

В исследовательском отделе компании заявили, что модель Segment Anything Model (SAM) может идентифицировать объекты на изображениях и видео во всех случаях.

С помощью объектов SAM можно выбирать, нажимая на них или создавая текстовые подсказки.

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В Meta рассказали о нескольких функциях, которые развертывают тип генеративного искусственного интеллекта, популяризированного ChatGPT, создают новый контент вместо идентификации или классификации данных, подобно другим ИИ.

В частности, это инструмент для создания сюрреалистического видео из текстовых подсказок и инструмент для создания иллюстраций к детским книгам и прозе.

По словам исполнительного директора Meta Марка Цукербега, внедрение таких генеративных «творческих средств» искусственного интеллекта в программы компании — приоритет в этом году.

Модель SAM и набор новых данных будут доступны для загрузки по некоммерческой лицензии. Пользователи, загружающие собственные изображения в сопроводительный прототип, также должны согласиться использовать его только для исследовательских целей.

Укрінформ По материалам:

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