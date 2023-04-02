Meta урежет бонусы для некоторых сотрудников и будет чаще оценивать производительность — Finance.ua
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Meta урежет бонусы для некоторых сотрудников и будет чаще оценивать производительность

Фондовый рынок
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Meta урежет бонусы для некоторых сотрудников и будет чаще оценивать производительность
Meta урежет бонусы для некоторых сотрудников и будет чаще оценивать производительность
Материнская компания Facebook Meta Platforms планирует снизить бонусы для некоторых сотрудников и почаще оценивать производительность персонала.
Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на внутреннюю записку.
Сотрудники, получившие рейтинг «оправдал большинство ожиданий» в своих обзорах на конец 2023 года, получат меньший процент бонусов и ограниченных акций, которые должны выплачиваться в марте 2024 года.
Коэффициент премии для этого класса был сокращен до 65% с 85% раньше. Также компания возобновит оценку производительности персонала дважды в год.
«Мы вносим изменения в наш процесс эффективности, учитывая знания и отзывы за последний год, одновременно оптимизируя будущее. Эти изменения не связаны с реструктуризацией рабочей силы», — сказал представитель Meta в комментарии Reuters.
Напомним, 14 марта компания объявила, что сократит 10 тыс. рабочих мест в этом году в рамках второго раунда увольнений в рамках реструктуризации, которая приведет к отмене планов найма на 5 000 вакансий, сворачиванию менее приоритетных проектов и «сглаживанию» слоев среднего уровня управления, поскольку отрасль готовится к глубокому экономическому спаду.

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По материалам:
Економічна Правда
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